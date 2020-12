«¿Por qué no se te ve muy amiga de Ariela Cáceres?»: así respondió Cesia Mejía

FARÁNDULA. En los últimos días, la guapa y destacada periodista, Cesia Mejía, ha hablado «al desnudo» con sus seguidores en Instagram y es que, no se ha quedado con nada; inclusive contó sobre qué tipo de relación lleva con Ariela Cáceres.

La confesión se dio mediante una sesión de la interacción «preguntas- respuestas» de la famosa red social, donde Cesia cuenta con 470 mil seguidores fieles.

Cesia es una mujer de carácter, muy simpática, divertida y pasa súper activa en sus redes, comparte sus vivencias a diario, ya sea desde el canal de televisión donde labora o desde casa, junto a su esposo Carlos, y su «retoño», la extrovertida y pequeña youtuber, María Fernanda «Mafer».

«¿Por qué no se te ve muy amiga de Ariela Cáceres?»

De este cuestionamiento emana la verdad de Cesia, al responderle a un seguidor:

«¡Ufff! Esto me lo han preguntado siempre. -Porque no somos amigas-, somos compañeras de trabajo, nos respetamos cada una y cumplimos con nuestra labor. Las relaciones no se forzan o se hacen para complacer. Nacen o se forman en el camino. Personalmente no tengo ningún problema con ella y la respeto. Siempre hemos compartido poco. Tenemos horarios distintos», escribió.

Siendo de este modo que la talentosa periodista puso punto final a las especulaciones y rumores de llevar una «mala relación» con su compañera, con quien, en algunas ocasiones comparte set en el canal de televisión Hable Como Habla (HCH).

Cesia «se lleva bien con todos y mal con nadie»

Mejía se muestra en sus redes como una divertida mamá, buena esposa, excelente hija y una «tremenda» profesional, como dicen sus seguidores.

Y, es que, la guapa periodista, es reconocida hasta en los rinconcitos más recónditos del país, pues su profesionalismo la tiene en el corazón de los hondureños; además de ser admirada por no tener «pelos en la lengua» y expresar lo que le disgusta.

