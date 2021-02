Padre de joven que murió a manos de militar advierte de demanda internacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Erick Barrientos, padre del joven que fue herido y por un agente de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte (FNSTU) y luego falleció en el hospital, acusó a los uniformados de forma directa por quitarle la vida a su hijo.

Barrientos fue claro y dijo que interpondrá una demanda internacional si no se hace justicia por la muerte de su hijo en Honduras. Agregó que el agente militar iba a dispararle a él pero «el balazo pegó en mi hijo».

A su vez, narró que al momento de los disparos los policías estaban esparcidos y que se llevaron a su hijo en la patrulla 127. Aún con una herida en su cuerpo fue llevado a los bomberos «y lo llevaron en ambulancia al Hospital Escuela, allá lo tenían custodiado».

También, el acongojado padre recordó que su hijo, Erick, llamó como a las 3:30 de la tarde. «Yo andaba por el lado de la colonia Kennedy para poner una denuncia«, añadió.

«Andaba en la DPI», me atendieron y justo cuando voy saliendo me llaman para decirme que mi hijo había fallecido. «No me pude despedir de él», lamentó.

«Es lamentable porque vivimos en un país de injusticia, no hay justicia. Aquí de

qué sirve denunciarlos. Es como que estemos echando el dinero al río. Voy a proceder con la demanda pero internacionalmente», advirtió.

A la cárcel

Luego de que ayer el Ministerio Público (MP) emitió requerimiento fiscal contra el militar acusado el caso, un juez de Letras Penal le dictó detención judicial.

El acusado, miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), asignado a la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU), responde al nombre de Levis Russi Rivera Benítez.

Rivera Benítez es acusado del homicidio del joven Erick Davidson Barrientos Avilés de 21 años.

