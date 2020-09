Ministra de Salud asegura que brigadas atienden Amapala; alcalde lo niega

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El municipio de Amapala en el departamento de Valle necesita de brigadas médicas para la detección de pacientes con sintomatología de COVID-19, según dio a conocer Alberto Cruz, alcalde del territorio.

De esa forma, el edil desmintió las declaraciones de Alba Consuelo Flores, titular de la Secretaría de Salud. Ella aseguró con anterioridad que cuatro equipos de Salud hacían rondas de trabajo en esa zona para identificar más incidencias.

«Ahí tenemos cuatro brigadas que se han estado desplazando de casa en casa. Ya tenemos los 57 casos positivos a los que se les ha dado seguimiento. Se les ha dado el tratamiento y por eso no tenemos hospitalizados en esa región», manifestó la funcionaria.

Empero, Cruz externó su versión, mandándole un mensaje claro a Flores: «Con respeto, ministra, eso no es cierto. Sí puedo confirmar que he visto como dos personas con equipo de bioseguridad; pero, no tengo conocimiento de nada así como para decir que hay cuatro brigadas. Eso no es verdad».

Quieren verdaderas brigadas

En virtud de lo anteriormente expuesto, el alcalde pidió a la funcionaria que gestione «realmente» las brigadas para la comunidad local. Mencionó que se podría hacer una labor conjunta entre la Secretaría de Salud y la municipalidad.

«Yo quiero ser contundente en esto; yo no he visto cuatro brigadas en el municipio. Con respeto ministra, no lo he visto», enfatizó el entrevistado.

Severa inquietud

Además, Cruz expresó que los pobladores del lugar están sumamente preocupados; explicó que una brigada que realizó una empresa privada el 15 de septiembre detectó una positividad del 56 % en quienes llegaron a hacerse las pruebas.

«Esto nos tiene alarmados», acotó.

Por último, el alcalde pidió a las autoridades de Salud que visiten el municipio para que conozcan cuál es la realidad. En ese sentido, aseguró que descubrirán que la presencia de cuatro brigadas es una necesidad que aún no se suple.

