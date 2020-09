«Adelante Selección»: Manuel Castillo necesita operación; hija solicita ayuda

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Todos en algún momento hemos escuchado la famosa canción “Adelante Selección”, esa que colocaban cada que la «H» jugaba un partido. Hasta ahora continúa sonando y haciéndonos recordar buenos momentos.

Sin embargo, no todos conocen quien es el autor de esta reconocida melodía, el señor Manuel Castillo Girón. Él es el compositor, un hondureño que ahora se encuentra en una situación difícil con su salud.

Manuel Girón, ha compuesto mas de 500 canciones, 100 de ellas grabadas, y la que más sobresale a nivel mundial es la que muchos han coreado “Adelante Selección”.

Dicha creación fue presentada como canción oficial de la Selección Nacional de Fútbol, desde el 20 de mayo de 1980.

Accidente lo dejó parapléjico

Según se conoció el cantautor sufrió un accidente, mientras se encontraba con varios seguidores en un acto público. Lamentablemente, ahora se encuentra delicado de salud. En ese sentido su hija Cindhell Castillo inició una campaña de recolección de fondos a beneficio de este compositor.

Es importante señalar que esta recolección es en beneficio de don Manuel Castillo, para realizarle una segunda operación, ya que por su accidente quedó postrado en una cama.

Ante ello, la hija mencionó que, con esta segunda operación se quiere lograr que pueda sentarse y en conjunto con terapia física se pueda ir recuperando.

Ésto, también lo detalló por medio de su cuenta de Twitter, donde además recordó el fatídico accidente ocurrido el pasado 29 de noviembre de 2019. Lo que sucedió fue que una pantalla y una estructura metálica le cayó encima, lo que provocó que quedara parapléjico.

Este accidente ha dejado a don Manuel, no solo sin poder ponerse en pie, sino también apartándolo de lo que mas le gusta hacer “cantar y deleitar a su pueblo”. No obstante, aun con su situación el compositor sueña con volver a dar conciertos.

Realizar donaciones

Es por ello que su hija Cindhell Castillo, ha brindado los siguientes números de cuenta para las personas que quieran colaborar. Estas son:

1.- Banco Atlántida: 001 204326746.

A nombre de: Manuel Castillo Girón

2- Banco Occidente: 21 440 012859 7.

A nombre de: Manuel Castillo Girón

Asimismo, indicó para las personas que se encuentren en el extranjero y también deseen donar, puedan ingresar al siguiente enlace de GO FOUND ME Manuel Castillo Girón HN Los sueños no tienen edad.

“Ayuda a mi papá, al autor y compositor de la canción “Adelante Selección”, canción oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras”, expresó la joven.

¡Ayuda a mi papá al autor y compositor de la canción "Adelante Selección" canción oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras @FenafuthOrg 🇭🇳 pic.twitter.com/SdXnCrClii — Cindhell Castillo (@cindhellc) September 14, 2020

