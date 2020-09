Bandas de guerra: pandemia no les impidió hacer «shows» en la zona norte

HONDURAS. Algo muy esperado por las personas cada 15 de septiembre son las bandas de guerra, quienes con su música atraen a los ciudadanos, y rinden honores a la independencia del país.

Sin embargo, a raíz de la pandemia y la cancelación de los desfiles, las personas no pudieron observarlas físicamente. No obstante, esto no las ha detenido, ya que varias instituciones han realizado sus presentaciones desde los centros educativos, donde estudian o inclusive recorriendo calles de su comunidad.

Instituto Las Vegas

Una de ellas fue el Instituto Las Vegas en San Pedro Sula, ubicada en la colonia con el mismo nombre. Ellos dejaron de lado la pandemia, y decidieron celebrar los 199 años de independencia.

Carlos Castillo, miembro del centro educativo, y además quien dirige la banda indicó que tenían la organización y un excelente show preparado, pese a hacerlo dentro de la institución.

Es necesario señalar que, la banda marcial de este instituto contaba con las medidas de bioseguridad. También, llevaban sus trajes alegóricos, las trompetas, los tambores. Las bailarinas hicieron su presentación de manera impecable.

Al ritmo de canciones las bailarinas flameaban la Bandera Nacional, mientras que los demás hacían coreografías, aun cargando con sus instrumentos. Sin duda, la entrega de los jóvenes fue mucha, a pesar de tener que andar con mascarillas, «dieron todo de ellos».

Puerto Cortés

Ahí también se sumaron a la celebración de independencia. Una pequeña banda de guerra independiente llamada “Cobras Latim Band” realizó una demostración cumpliendo con el distanciamiento requerido.

Al sonido del conocido “No hay otro pueblo más macho, que el pueblo catracho, del cual vengo yo”, la pegadiza sinfonía comenzaba a escucharse. Para muchos, es una de las que no debe faltar en una banda de guerra y una de las más esperadas por los ciudadanos.

Otra de las cuales entonaron fue el “Candú, Candú”, la cual se escucha desde la infancia, y es aprendida en los centros educativos, así como otras canciones hondureñas.

Santa Bárbara

La Banda del Instituto Departamental Independencia hizo su presentación en el parque central de esta misma ciudad, frente a las conocidas letras de «Santa Bárbara». Ahí presentaron su show.

Portaron su colorido traje naranja, sacaron los pasos de baile, y un toque de ritmo punta característico de los hondureños. Los miembros de esta banda no se quisieron quedar atrás y rindieron homenaje a la patria a través de su sazón musical.

San Francisco de Yojoa

Una presentación original fue la presentada por la banda de guerra del Instituto Manuel de Jesús Subirana, quienes se trasladaron en una caravana de automóviles, tocando sus instrumentos musicales.

Esta banda de guerra hizo su recorrido por diferentes lugares, como ser la Escuela Esteban Guardiola, de San Buenaventura, la Escuela Miguel Paz Barahona. Asimismo, recorrieron el Jardín de Niños Salvador Maradiaga, hasta llegar a la municipalidad.

Ellos mostraron las banderas centroamericanas, pero sobre todo hacieron sobresalir el pabellón hondureño. También, es importante señalar que tuvieron su presentación frente a la municipalidad de San Francisco de Yojoa, entonando a través de sus instrumentos, las notas del Himno Nacional.

