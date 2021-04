Tecnología| Xbox lanzará mini refrigeradores con la forma de su consola

Tecnología. Los amantes de los videojuegos saben que la experiencia va mucho más allá de una pantalla. Por ello, las empresas aprovechan para lanzar accesorios y otros artículos, pero algunas son más “originales” que otras y, en ese sentido, Microsoft dio a conocer que tiene la intención de lanzar mini refrigeradores con la forma de su consola Xbox Series X.

Desde que se presentó el diseño de la consola de última generación de Xbox, muchos usuarios comenzaron a compararla y a hacer memes, mencionando que parecía un refrigerador. Microsoft lo tomó con humor y creó algunos frigoríficos especiales, pero ahora ha anunciado que podría poner a la venta algunos mucho más pequeños.

Todo esto rodea una apuesta hecha para ganar la primera competencia Brand Bracket de Twitter, que tenía como fin determinar la mejor marca en la plataforma social. El concurso enfrentó a los perfiles de las marcas, y pidió a los usuarios que votaran por los ganadores, tomando como referencia su destreza para twittear. En la final se enfrentaron Xbox y Skittles.

Ambas marcas prometieron algo a sus seguidores a cambio de su ayuda. Skittles dijo que traería de vuelta los dulces sabor limón, mientras que Aaron Greenberg, el jefe de marketing de Xbox, prometió que si ganaban, Microsoft fabricaría mini refrigeradores Xbox Series X reales, oferta que parece haber sido suficiente para darle a Xbox la ventaja y conseguir el 50.5 % de los votos.

No es una broma

Tras su victoria, Greenberg dijo a sus seguidores «seguiremos adelante con nuestra promesa de fabricar esos Mini Frigoríficos Xbox Series X». Sin embargo, no dio detalles de precios, disponibilidad o incluso un vistazo a los refrigeradores. Lo que sí mencionó es que el primero irá para su rival en Twitter, los Skittles. También, aclaró que no se trata de una broma elaborada por April Fools, es decir, el día de los inocentes, que en Estados Unidos se celebra el 1 de abril. «No es una broma de los inocentes y no es un cebo para atraer clics», dijeron.

Habrá que esperar para ver si Microsoft decide fabricar un buen número de los refrigeradores Xbox para ponerlos a la venta general.

Los de tamaño real

En octubre de 2020, Microsoft convirtió su Xbox Series X en un refrigerador de tamaño real. El mismo se envió a un par de personas.

La compañía fabricó tres refrigeradores funcionales de tamaño completo que se parecen a la Serie X. Le dio uno a la youtuber Justine Ezarik, mejor conocida como iJustine, quien hizo un video de unboxing mostrando el producto. Otro fue entregado al rapero Snoop Dogg. El último fue regalado a través de una dinámica en redes sociales.

Además de tener el diseño de la consola, es negro, rectangular y muestra el logo de la compañía y hasta uno de los botones. Otro detalle que vale la pena hacer notar es que este refrigerador no tiene la típica luz interior blanca, sino que es verde, del tono característico de esta consola. Incluso, cuando se abre hace el efecto de sonido del arranque de una Xbox.

