Vídeo| «Apóstol» Santiago asegura que exlíder de «Los Cachiros» se entregó a Cristo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El «apóstol» Santiago Zúniga, mejor conocido como «Chago«, dijo en una trasmisión en vivo en sus redes sociales, que exlíder del cartel «Los Cachiros«, Devis Leonel Maradiaga, se arrepintió de sus «pecados » y se convirtió a Cristo.

Zúniga, quien se volviera viral en los últimos meses, al asegurar que es un «apóstol», así como también atacar a varias personalidades hondureñas, manifestó que tuvo una conversación con Maradiaga.

«¿Sabe quién está perseverando?, y es una buena noticia (…), estuve platicando hace tres días con él, Leonel Maradiaga, el de Los Cachiros«, comentó Zúniga a sus seguidores.

Charla

El religioso continúo hablando sobre el tema, en un determinado momento, se arrodilló y dijo: «Hablé con este varón, con Leonel Maradiaga, y una cosa me motivó, está perseverando. Dios trató con él, confirmado papá, me gozo porque has tratado con ese varón para que anuncie, predique tu verdad tal y como está escrita», reveló.

Según el testimonio del «apóstol», Devis Leonel Maradiaga utilizó la Biblia, para demostrar su cambio y su supuesta obediencia a Dios.

«Solo palabra viva me tiraba Leonel Maradiaga, así como lo oye», manifestó Zúniga.

Según el «apóstol«, la conversación con el exlíder del cartel de los «Los Cachiros«, la tuvo hace tres días, y también le confesó que él está compartiendo la palabra del Señor.

Delitos criminales

Actualmente, Devis Leonel Rivera Maradiaga, se encuentra detenido en una cárcel en los Estados Unidos, acusado de delitos como narcotráfico, asesinatos, entre otros.

Según un informe de las autoridades estadounidenses, Rivera Maradiaga, ordenó el asesinato de al menos 78 personas en Honduras. En el listado aparecen el nombre de varios periodistas hondureños.

