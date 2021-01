Mery Zúniga Morales, hija del polémico «apóstol» Santiago Zúniga, confirmó mediante un vídeo que ha decidido seguir los pasos de su padre y «lanzarse» a predicar la palabra de Dios en redes sociales.

Mery hace algunos meses se dio a conocer, luego de que denunciara a través de Facebook, que su padre no había asistido al funeral de su hermano, un joven que perdió la vida en un accidente en motocicleta.

La jovencita reveló que el «apóstol» no habría acompañado a la familia, hecho que los tenía totalmente molestos. Además, confesó que no aportó ni un tan solo centavo para los gastos del velatorio y sepultura.

No obstante, «Chago» como también se le conoce al «apóstol» Santiago, estuvo pidiendo contribución monetaria a sus miles de seguidores. Esto, fue el detonante para que Mery saliera frente a una cámara aclarando la situación.

La competencia

La aparición de Mery ha sido bien recibida por parte de los seguidores de «Chago», tanto, que la incitaron a aparecer más en redes o abrir sus propias cuentas en las plataformas digitales.

En ese sentido, la hija del «apóstol» consideró una buena idea la petición de los internautas y reveló que le haría la competencia a su padre. Este hecho no le pareció nada agradable al religioso y dijo «lo que el diablo ha puesto en el corazón de mi hija no me edifica«.

De eso, pasaron un par de meses y parecía que la idea de competir con su padre, había quedado en el olvido. Sin embargo, recientemente, Mery comunicó a sus seguidores, que ya abrió un canal que le permitirá hablar de ciertos temas.

«He tomado a bien abrir este canal por las sugerencias que se me han hecho y voy hablar de los temas de los cuales yo tengo conocimiento y me siento capacitada de hablar con la ayuda de Dios«, explicó.

Asimismo, contó que asiste a la Iglesia Palabra Viviente y que hay una razón muy importante por la cual incursionará en las redes, pero que con el paso del tiempo la aclarará. A su vez, pidió que la poyen y que espera que el proyecto, sea un éxito.

