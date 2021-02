REDACCIÓN. Una vez más el autodenominado «apóstol» Santiago Zúniga está causando polémica, y es que, como si lo suyo fuera llamar siempre la atención con un tema diferente. Esta vez, dejó a un lado la disputa con su hija y arremetió contra su exesposa.

Según las declaraciones vertidas, la expareja del Zúniga está intentando quitarle todo lo que Dios le ha dado .

Mediante un vídeo difundido en redes, el apóstol Chago explicó que su antigua pareja lo llevó a los tribunales porque quiere sacarle todo lo que ha obtenido con el sudor de su frente. Zúniga a través del gráfico aseveró que su expareja está causándole molestias pese a que: “Le dejé casa, le dejé palmera y me sigue calentando la cabeza”.

¿Por qué se separaron?

Él contó a sus seguidores que su separación de la mujer se derivó porque ella “se fue sin mi permiso de la casa”.

Explicó que no era una mujer obediente “no me hacía caso. Yo le dije que, si salía sin mi permiso, que no regresara más a mi casa”.

En ese contexto, el controversial religioso explicó sobre el tema, que cuando una mujer se va “hay peligro en el elevador pues esos teléfonos vinieron para hacer prostitución postal”, haciendo referencia a que la salida de la mujer pudo haber sido para verse con otro hombre.

Asimismo, dijo que “era una mujer hecha y derecha. Tenía cuatro hijos de otro hombre. Esas están llenas de mañas y todavía tienen valor de llevarme a los tribunales”.

No habrá divorcio

Para finalizar, dejó en claro que un matrimonio solo se separa cuando muere uno de los cónyuges, por lo cual él no firmará ningún papel.

“Hasta que yo muera, usted puede levantar eso. Dios me lo ha regalado. Yo no le doy papel firmado, porque el matrimonio se respeta”, advirtió.

