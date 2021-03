HONDURAS. El autoproclamado apóstol Santiago Zúniga no es tan «santo» como dice ser, y es que, este jueves, la exesposa del líder religioso lo acusó de tener “un montón de amantes”.

La controversial revelación de la mujer se dio luego de que «Chago» la señalara de querer despojarlo de varios de sus bienes durante el proceso de divorcio.

En redes sociales, la exesposa del apóstol Santiago Zúniga relató su versión de los hechos y expuso las presuntas infidelidades del explosivo predicador.

Durante su comparecencia, la expareja del religioso dijo que la visitó su cuñada y le preguntó si conocía quién era «la mujer» de su hermano (Chago), porque «él pasa llamando a una mujer todos los días y le dice: no puedo vivir sin ti, te amo, te adoro, negra”.

Asimismo, contó que siente» horrible» que la «anden criticando de gusto», mientras él (apóstol Santiago) «sí anda con un montón de amantes”. De igual forma, la indignada mujer dijo que, si a ella le tocara enumerar las relaciones del apóstol Chago, lo haría “una por una”.

Sobre el estadounidense que días atrás mencionó Zúniga Cruz que la pretendía, la fémina solamente confirmó que “un gringo a mí me llamó”, pero no especificó más.

«No me hacía caso»: dice Santiago en relación a su exesposa

Según las declaraciones del apóstol Santiago sobre su exesposa, «ella intenta quitarle todo lo que Dios le ha dado». Mediante un vídeo que difundió en redes, Chago explicó que su antigua pareja lo llevó a los tribunales porque quiere sacarle todo lo que ha obtenido con el sudor de su frente.

Zúniga también aseveró que su expareja le causa molestias pese a que “Le dejé casa, le dejé palmera y me sigue calentando la cabeza”. Asimismo, contó a sus seguidores que su separación de la mujer se derivó porque ella “se fue sin mi permiso de la casa”.

Explicó que no era una mujer obediente “no me hacía caso. Yo le dije que, si salía sin mi permiso, que no regresara más a mi casa”.

