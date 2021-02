Apóstol Chago: «Si me hubiera ido a meter a un hospital, me matan»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Santiago Zúniga, conocido como «Apóstol Chago», cada vez que sube un video a su cuenta de Youtube causa polémica con sus declaraciones y ahora relató de su experiencia cuando venció el COVID-19.

«Chago» asegura que no murió debido a que no fue «a un hospital». En un primer vídeo contó que no ha podido salir al aire debido a que uno de los operadores de radio se mantiene enfermo.

«Si Dios me lo permite mañana, si no ha venido Cristo o no me han asesinado estaré aquí al frente del espacio radial», dijo. Mientras tanto, en un segundo video, él aseguró que se salvó porque no entró a un hospital para que lo atendieran.

«Se lo garantizo: si me hubiera ido a meter al hospital me hubieran matado. Créalo que no miento. Me hubieran asesinado estos chuchos y estas chuchas«, añadió.

Lo dicho por el apóstol surge luego de que el pasado septiembre del 2020 informó que había vencido el COVID-19. Hasta ahora habla abiertamente de su experiencia.

De igual interés: Actriz de Disney sorprende a seguidores con palabra propia de Honduras

Me llevó a lo tribunales

Por otra parte, el «apóstol Chago» se refirió a su expareja y dijo que ella lo llevó a los tribunales porque quiere sacarle todo lo que ha obtenido con el sudor de su frente.

«Le dejé casa, le dejé palmira y me sigue calentando la cabeza», contó el polémico apóstol.

Además, señaló que su separación tuvo origen luego de que ella se fue sin su permiso de la casa. «No me hacía caso. Yo le dije que, si salía sin mi permiso, que no regresara más a mi casa», comentó.

De la misma forma, especificó que cuando una mujer se va «hay peligro en el elevador pues esos teléfonos vinieron para hacer prostitución postal. Era una mujer hecha y derecha. Tenía cuatro hijos de otro hombre. Esas están llenas de mañas y todavía tienen valor de llevarme a los tribunales».

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.