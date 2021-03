Vacunas de COVAX: ¿Serán para 48,000 personas o solo para 24,000?

TEGUCIGALPA, HONDURAS La directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), de la Secretaría de Salud, Ida Berenice Molina, informó que las 48 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 que llegaron el 13 de marzo al país, a través mecanismo Covax/Gavi, serán aplicadas como primeras dosis a igual número de trabajadores del sector Salud.

“Luego de deliberaciones realizadas entre diferentes autoridades de Salud, se llegó al consenso de que las 48 mil vacunas serán aplicadas como primeras dosis”, acotó. El Gobierno espera que Covax brinde lotes periódicos entre el mes de marzo, mismos que servirán como segundas dosis.

Trabajadores de primer y segundo nivel de atención

Los 48 mil trabajadores de la salud a inmunizar son trabajadores de primer y segundo nivel de atención de la Secretaría de Salud, tales como médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), equipos regionales, municipales y locales. Además, trabajadores de salud de los hospitales privados, del Distrito Central y San Pedro Sula.

Molina aseveró que el listado de vacunación está a cargo de cada director o jefe regional de Salud. Ellos son los responsables de los listados para incluir a los centros de salud, hospitales, centros de triaje, brigadas médicas y equipos de respuesta rápida.

“No se está excluyendo a nadie del sector salud. Si no aparece en los listados, es porque no está en los niveles uno y dos. O tal vez porque no lo censaron o porque lo contrataron recientemente”, manifestó.

La directora del PAI aseguró que “los estudiantes de pregrado y postgrado de las diferentes universidades que prestan servicio en los hospitales entran en los listados de vacunación”.

