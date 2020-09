Transporte rectifica: unidades trabajarán únicamente con el 50% de pasajeros

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El rubro de transporte informó y rectificó este día, que las unidades de transporte que inician a circular el próximo lunes, trabajarán únicamente con el 50 por ciento de la capacidad de los pasajeros.

La reacción del sector Transporte se dio, luego de que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), negará haber autorizado laborar con el 100% de pasajeros en las unidades.

De este modo, Jorge Lanza, dirigente del este rubro, explicó que todo se debió a un mal entendido de las resoluciones. Mismas que se establecieron en la reunión que se llevó a cabo anteriormente.

Por lo cual, el acuerdo se basa en que las unidades podrán laborar con un 50% de pasajeros de la capacidad total del vehículo. Es decir: si una unidad es apta para 50 pasajeros, únicamente podrán viajar 25.

Asimismo, Lanza dio a conocer que ya están listos para iniciar a circular, e incluso, agregó que hay algunas rutas que ya están laborando, por previa autorización.

Reacción de los conductores, respecto al cambio

El dirigente de este rubro, habló con Diario Tiempo Digital y reveló que en Tegucigalpa hay un total de 1500 unidades. Pero, el plan de la circulación se contempla en 120, que se mantiene tal cual estaba establecido.

De igual forma, expresó que no hay negativa alguna por parte del gremio y que están dispuestos a iniciar labores como se había determinado anteriormente.

El director, aseveró que el aumento de pasajeros será gradual, dependiendo la fase de apertura inteligente que dicte el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Al respecto, aclaró que establecieron que al entrar a fase 2, podrán aumentar a un 75% de los pasajeros.

Por otra parte, Lanza también lamentó el comportamiento de algunos conductores, que están laborando desde ya y no están respetando las normativas.

Lamento

«Yo ahorita he estado viendo en 3 puntos de la ciudad, me he ido a chequear los buses que andan trabajando y los he visto con la capacidad de los asientos. Esa es la triste realidad de nosotros, que no obedecemos las cosas como deben ser», enfatizó.

A su vez, el dirigente instó a la población a que no se vaya a subir a ninguna unidad que esté incumpliendo con la cantidad estipulada de usuarios del transporte.

Finalmente, recalcó que los malos entendidos suelen darse en las mesas de trabajo y que son situaciones que normalmente pasan, porque no se aclaran bien las cosas y se tergiversa la información. Sin embargo, estableció que los datos están claros y desea que los hondureños estén al tanto.

