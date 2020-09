JOH: Bono religioso es un acto de humanidad; pastores «no tienen nada»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un bono gubernamental que se estaría entregando a líderes religiosos en Honduras generó críticas, polémica y posturas disidentes. El mandatario Juan Orlando Hernández se pronunció al respecto la mañana de este viernes.

JOH externó su punto de vista sobre el tema en una visita que realizó a la ciudad de Choluteca, sur del país. Allí, inspeccionó los avances en la labor productiva del Corredor Seco.

El gobernante argumentó que quienes serán beneficiados por el donativo carecen de un ingreso fijo. Además, mencionó que, en plena emergencia sanitaria, se privan de medicamentos o la oportunidad de acceder a una garantía que cubra económicamente un desembolso con motivo de salud.

«No tienen nada»

En ese sentido, cabe aclarar que el dinero sería entregado nada más a los pastores eclesiásticos que sean de la tercera edad; es decir, que tengan 60 años o más.

«Uno se da cuenta que no tienen salario esas personas. No tienen medicinas, no

tienen seguros médicos, no tienen nada», expresó Hernández.

Seguido, hizo hincapié en su postura asegurando que quien dirige una iglesia suele abstenerse de degustar su propia comida para dársela a alguien que tenga necesidad. Agregó que también visitan y atienden a enfermos.

Empero, aseveró que nadie que no haya presenciado uno de esos actos solidarios con sus propios ojos entendería por qué es tan importante tenderles la mano de regreso. «El que no lo ha visto de cerca, no lo comprende», apuntó.

Palabras a detractor del proyecto

Sobre el mismo asunto, JOH se refirió a la posición que plasmó el abogado Edmundo Orellana mediante un mensaje en su perfil de Twitter.

El primer Fiscal General de la República escribió: «Rechazo por repugnante la iniciativa. Los impuestos son para lo prioritario en la pandemia y para después, no para pagar jubilación a quienes, además, mandan a la hoguera eterna a los que no son de su confesión. Inoportunos e inescrupulosos estos, supuestos, hombres de Dios».

JOH consideró inoportuna la opinión. Por tanto, aseguró que es «fácil estar escondido» mientras se envía tuits o se recibe un llamado para exponer un criterio a través de una radio.

Tiempo de solidaridad

Asimismo, el mandatario hizo un llamado de solidaridad a la población. Enfatizó en que ese es un valor que no debe perderse en el tiempo de adversidad; comentó que los pastores han sido un ejemplo al respecto con anterioridad y no pueden dejarlos solos.

«¿Cómo no vamos a apoyar a quienes han venido ayudando a los más

necesitados?», cuestionó.

Es oportuno saber que el proyecto está pendiente de discusión en el Congreso Nacional (CN). Según la información recabada, el bono sería por un total de L10 mil lempiras; el tiempo aún no ha sido determinado.

