Toque de queda en El Progreso: carros decomisados «desfilan» camino «al bote»

EL PROGRESO, HONDURAS. Turismos, pick-up y camionetas familiares, los motociclistas tampoco se salvaron, los conductores iban uno detrás del otro, encaminados por dos patrullas, una adelante y otra al final, hacia la comisaria.

Y cuidado con salirse de la fila, porque los agentes en las patrullas estaban atentos, y la mínima sospecha de que alguien quería escapar, entonces, hacían sonar su sirena. Esto servía, además, como una advertencia para todos los sancionados.

Así ocurrió este lunes en la ciudad de El Progreso, Yoro, una vez que se puso en vigencia la ordenanza gubernamental que indicaba que ese municipio debía regresar al toque de queda absoluto, dejando abolida la circulación de personas según número de identidad.

El comisionado y jefe de la Policía en El Progreso, Daniel Molina, señaló que más temprano, por la mañana, a los habitantes progreseños que circulaban por las calles se les dio una hora para que regresaran a sus casas sin ser sancionados, en caso de alguno no haya sido informado de del nuevo decreto. Pero pasado ese lapso, entonces, serían rigurosos en hacer cumplir la disposición.

Lea: El Progreso: Policía advierte sanciones contra personas que salgan de sus casas

¿No lo sabía?

Se debe recordar que la semana anterior, los habitantes de El Progreso y los municipios de Cortés tenían permiso para salir de sus hogares los días lunes, miércoles y viernes, para dirigirse a las agencias bancarias, farmacias, mercados y sepermercados y abastecerse.

Las personas cuyo número de identidad terminara en 1, 2 y 3, saldrían el lunes, los de terminación 4, 5 y 6, lo harían el miércoles, y 7, 8, 9 y 0, el viernes.

Sin embargo, durante esos días, los casos confirmados de Covid-19 aumentaron más de lo esperado. Esa zona del país se convirtió en el mayor foco de infección de Honduras. Por esa razón que los 12 municipios de Cortés y El Progreso, Yoro, regresaron al toque de queda absoluto.

Confusión entre la ciudadanía

Cabe destacar que el pasado viernes, el mandatario Juan Orlando Hernández, anunció una «cuarentena especial» para todo el Valle de Sula. Sin embargo, los habitantes creyeron que el presidente solo se refería a que no se podría salir hacia otras ciudades, no precisamente de sus hogares. Al día siguiente, el sábado, en La Gaceta apareció publicado el decreto, pero no todos los hondureños se enteraron de esto.

HAY EXCEPCIONES. CLIC AQUÍ PARA VER EL DECRETO QUE EMITIÓ EL GOBIERNO

En ese sentido, fue hasta ayer domingo a eso de las 9:00 de la noche que el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, mediante una comunicación telefónica con el programa 30/30 confirmó que en todo Cortés y El Progreso, Yoro, la circulación de personas quedaba prohibida desde el 6 al 12 de abril.

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo