El Progreso: Policía advierte sanciones contra personas que salgan de sus casas

YORO, HONDURAS. Al igual que como sucedió en San Pedro Sula, en la ciudad de El Progreso, los pobladores salieron de sus casas para dirigirse a bancos, farmacias y supermercados, pero todo permanecía cerrado, debido a la nueva ordenanza del Gobierno que dejó abolida, incluso, la circulación de personas según número de identidad.

Agentes de la Policía informaron a las personas, incluyendo comerciantes informales, que debían regresar a sus casas, considerando que, a lo mejor, no tenía conocimiento de la nueva ordenanza debido a que esta no se difundió mediante una cadena nacional.

En ese sentido, el comisionado y jefe de la Policía en El Progreso, Daniel Molina, en comunicación con un noticiero radial, señaló que las personas que circulen incumpliendo la nueva ordenanza, tendrán consecuencias.

«Las personas que tenían excepciones según su numeración final de la tarjeta de identidad… eso queda completamente abolido. Las personas que salgan serán requeridas, sancionadas y se les decomisará su licencia y su carro (en caso de que transite en automóvil)», advirtió el oficial.

Asimismo, Daniel Molina informó que la población no tendrá excusa de salir a buscar un medicamento, a menos que tenga una emergencia médica y deba asistir al hospital, ya que las farmacias estarán operando a domicilio. «Esto no es algo de la Policía en contra de la ciudadanía, sino de que la única forma que podemos prevenir esto (el Covid-19) es no salir», señaló.

Por otro lado, el jefe de Policía aseguró que la institución de Seguridad mantiene cerrada las tres entradas-salidas de El Progreso, que son hacia La Ceiba, hacia Santa Rita y hacia San Pedro Sula. Sin embargo, el tránsito de productos de primera necesidad sí está permitido y las pulperías estarán abiertas.

¿Por qué medidas especiales en El Progreso y todo Cortés?

Cabe señalar que dicha disposición se debe al incremento considerable de nuevos casos positivos del COVID-19. Cortés es el mayor foco de contagio de Honduras, y la razón por la que se incluye a El Progreso, Yoro, es por su cercanía con ese departamento. Pero el decreto Ejecutivo tiene exepciones, y estas son:

El personal incorporado para atender la emergencia, altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional. Asimismo, personal de aduanas, migración, puertos, aeropuertos y servicios públicos indispensables. Inclusive, el personal que atiende las plantas de generación de energía del sector privado;

Hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos;

La industria de la maquila para la confección de mascarillas y equipo biomédico requerido para atender la emergencia;

Sector agroalimentario para garantizar la producción y distribución de alimentos;

Las gasolineras, únicamente para abastecer de combustibles a los sectores autorizados en estas excepciones;

Transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar a sus trabajadores;

Las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación incluyendo radio, televisión, diarios y cableras;

La industria de carga aérea, marítima y terrestre de importación, exportación, suministros y puertos; y,

Las Empresas de seguridad privada.

En el resto de Honduras, los ciudadanos podrán circular bajo la misma medida que lo hicieron la semana anterior.

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo