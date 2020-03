TGU: motociclista muere a balazos en colonia Los Pinos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. David Alejandro Aguilar, un joven de 22 años murió luego de ser atacado a disparos este sábado en la Colonia Los Pinos de la capital.

Se encontró su cuerpo inerte, que presentaba múltiples impactos de bala, junto a la motocicleta en la que se conducía por un sector que conduce a la Residencial Honduras.

Según parientes, Aguilar no residía en el área donde falleció. No obstante, su casa de habitación se encuentra en una colonia cercana del sector, la Villanueva. Además, la familia desveló que salió de su hogar el viernes en su vehículo y no volvieron a tener noción de su paradero.

Por el momento se desconoce quiénes habrían ejecutado el acto criminal y cuál habría sido el motivo de la acción. La Policía Nacional, en una patrulla, se personó a la escena en Los Pinos y acordonó la escena con cinta fosforescente.

La fuerza de seguridad ya está haciendo las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles de lo ocurrido y aprehender los responsables. Llegó al lugar una unidad móvil de criminalística.

También arribaron elementos de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento cadavérica y llevaron el cuerpo a la morgue capitaliana para hacer la autopsia correspondiente y determinar los pormenores del deceso.

Otro incidente en Los Pinos

Es importante conocer que hace un par de semanas, el 13 de febrero, se registró otro hecho fatal en el vecindario en mención.

En esa oportunidad el sector afectado fue el transporte. Ricardo Martínez (motorista) de 27 años, y Darwin Andino (ayudante) de 18, perecieron tras ser sorprendidos por desconocidos, que les infirieron varios disparos de armas de fuego.

El vehículo era un «rapidito» color azul y blanco que tiene el número de registro 080 y con placa AAS 043. Cubre la ruta Los Pinos-Mercado.

