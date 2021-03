TGU: encuentran muerto a miembro de la PMOP raptado en Flor del Campo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Autoridades policiales informaron la tarde-noche de este martes que encontraron muerto al miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), raptado en la colonia Flor del Campo de Comayagüela, ciudad gemela a Tegucigalpa, zona central del país.

Se trata del efectivo militar, Emir Escoto Escoto, de 30 años de edad, quien era miembro del Quinto Batallón de la PMOP.

De acuerdo con información preliminar que se maneja, el hallazgo del cuerpo sin vida del miembro de la PMOP se registró al interior de una vivienda que supuestamente se utiliza para la venta de bebidas alcohólicas y que ubicada en el sector 1 de la misma colonia donde desconocidos lo privaron de libertad.

El cadáver del joven yacía inerte sobre una mesa y en la escena se contabilizaron al menos 10 disparos de arma de fuego.

Lo sorprendente es que la casa donde apareció el cuerpo del militar está justamente enfrente de las canchas donde supuestamente fue privado de libertad.

El efectivo militar permanecía prestando su servicio desde las 12:00 del mediodía hasta altas horas de la noche. Sin embargo, alrededor de las 3:00 de la tarde de ayer lunes se reportó su desaparición en las canchas de este sector de la capital.

Escoto, quien es originario de la aldea El Tablón, Cedros, Francisco Morazán, pudo haber sido raptado por supuestos delincuentes de la colonia, según versiones de los habitantes de la localidad. Sin embargo, hasta el momento las autoridades castrenses no confirman ese extremo.

Las autoridades militares mantienen fuertes operativos, para dar con el paradero de los responsables que cometieron el crimen, según declaraciones emitidas.

Se supo que se está a la espera de que las autoridades correspondientes brinden un informe oficial sobre lo que en verdad pasó con el efectivo militar.

Familiares esperaban hallarlo con vida

La misteriosa desaparición de Emir Escoto generó preocupación e incertidumbre en su esposa Yuri Herrera, quien, a través de medios locales, relató hoy que ninguna autoridad de la Policía Militar le había comunicado oficialmente la ausencia del soldado en su puesto de trabajo.

«A mí los militares no me informaron nada, me di cuenta cuando vi las noticias», contó Herrera.

Asimismo, ella confió en Dios que él aparecería sano y salvo. No obstante, hace escasos minutos, se informó que al miembro de la PMOP lo encontraron muerto.

