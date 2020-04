Salud anuncia: Nuevo laboratorio realizará pruebas de COVID-19 en Cortés

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Para fortalecer el sistema laboratorial y agilizar las pruebas de COVID-19, la Secretaría de Salud anunció que se instalará un nuevo Laboratorio de Virología en el departamento de Cortés, el más afectado.

Es preciso indicar que este laboratorio se instalará precisamente en la ciudad de San Pedro Sula y fortalecerá zonas aledañas. Salud manifestó que se cuenta con el personal capacitado para realizar adecuadamente de las pruebas naso-faríngeas para la detección.

«Tenemos un equipo de trabajo que está comprometido, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para darle la tranquilidad a la población. Se han dictado medidas para evitar la propagación del virus. Pero la población debe acatar las medidas de prevención y contención», aseguró la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

Lea también – COVID-19: A 139 aumenta número de casos positivos en Honduras

Salud: «Quedarse en casa es la mejor vacuna»

Flores llamó a la población a quedarse en casa y solo salir si es necesario. «Es preciso recordar que el virus ya está circulando y debemos romper el ciclo para evitar más contagios», agregó.

Por otra parte, el infectólogo y epidemiólogo Tito Alvarado, dijo que la mejor vacuna contra el Covid-19 es «Quédate en casa». De la misma forma, advirtió que la curva de contagios ya empezó a subir y como hondureños hay que unirse para evitar más.

«Si no tomamos las medidas se podrían hospitalizar unos 35 mil pacientes», aseguró Alvarado. Sobre el estado de excepción, opina que se debe de mantener hasta que el número de contagiados esté disminuyendo.

El alcalde de Villanueva, Walter Perdomo, lamentó la muerte tres villanovences por COVID-19; reconoció que los jóvenes de ese sector no están acatando las medidas de prevención. No obstante, apuntó que se está trabajando para educar y concientizar a los ciudadanos para que no salgan de sus viviendas.

Ingresarán al país 500 ventiladores mecánicos

Para finalizar, Salud aseguró que la próxima semana se espera el ingreso de 500 ventiladores mecánicos. En los próximos días llegarán más hospitales móviles equipados con Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes que lo requieran.

Además, recordaron que se han contratado más de dos mil profesionales de la salud para hacerle frente a la emergencia por COVID-19.

De igual interés: El epicentro del COVID-19 en Honduras, ¿qué falló en Villanueva?