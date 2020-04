Covid-19: doctor Umaña dice a políticos que «No habrá cupo para ustedes»

CORTÉS, HONDURAS. El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, declaró a un medio local que los políticos del país no gozarán de privilegios especiales en los centros hospitalarios si llegan a contagiarse de Covid-19.

«Le tengo una mala noticia, señor político: si usted cree que va a tener un ventilador para que cuando caiga con Covid-19 alguien lo ventile, está muy equivocado«, inició diciendo el médico sampredrano.

NO TENDRÁN ESPACIO

Pero Umaña aclaró que sus palabras no significaban que no brindarán atención médica adecuada a los políticos hondureños, sino que, posiblemente, a causa de las deplorables condiciones del sistema sanitario del país, las salas estén saturadas y no haya espacio para ellos.

«Y no porque los médicos los vayamos a tratar mal. sí los vamos a tratar con calidad. El problema es que no habrá cupo para ustedes en las unidades de cuidados intensivos porque van a estar saturadas«, explicó Umaña.

EL DINERO NO LES SERVIRÁ DE NADA

A su vez, el médico les recordó a los políticos que, por mucha solvencia económica que puedan tener, el dinero no les servirá de nada en esta situación de calamidad nacional, ya que a ningún contagiado podrá permanecer interno en un hospital privado o extranjero, sino que deberá ir a un centro asistencial público que, aunque estén en deplorables condiciones, son los únicos autorizados para atender a pacientes con Covid-19.

«No se podrá ir en un avión ambulancia porque todas las fronteras estarán cerradas. Tampoco lo van a recibir en ningún hospital de Estados Unidos porque usted (el político) no va a tener ningún ventilador allá tampoco. Ningún Gobierno va a recibir a pacientes extranjeros, entonces se fregó», declaró Umaña.

Umaña: «Ustedes nos obligaron a trabajar en condiciones paupérrimas»

Lo que sí hizo el médico Carlos Umaña fue responsabilizar a los políticos de robarse los fondos destinados a la salud de la ciudadanía hondureña, como por ejemplo, el saqueo millonario del Seguro Social para financiar campañas políticas.

En ese sentido, Umaña dijo que si algún político cae contagiado de Covid-19 y muere por falta de equipo médico, el responsable de la muerte sería el propio político, no los médicos y enfermeros. «(…) por tener postrada a la salud, por haber robado, por haber destruido a la salud«.

«Nos acusaban a los médicos de pisteros, de ladrones y de malos tratos. Sin embargo, hoy se dan cuenta que no mirábamos bien a las personas porque ustedes (políticos) nos obligaron a trabajar en condiciones paupérrimas. Nos obligaron a ver 36 pacientes en seis horas ¿cómo íbamos a dar calidad?», cerró Umaña.