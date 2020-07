Rocío Tábora se defiende: Audio se ampara en artículos de la «Ley de Auxilio»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Antes de terminar el día, y apenas horas después de divulgarse, la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, se defendió ante el polémico audio y en su cuenta de redes sociales habló sobre el contexto en el cual brindó sus declaraciones.

Ayer en horas de la noche se difundió el audio donde, la ministra, en supuesta comunicación con Marco Bográn, le informa que el presidente autorizó realizar todas las compras de emergencia a través de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).

Tábora admitió que el audio corresponde a su persona, pero a través de Twitter habló del contexto. A continuación la publicación realizada:

«El audio en referencia se ampara en lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del decreto 033-2020 aprobado por el Congreso Nacional LEY de AUXILIO AL SECTOR PRODUCTIVO Y LOS TRABAJADORES ANTE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19. ¡Ese es el contexto!».

Adjuntó a la publicación la imagen que habla de uno de los artículos:

Muchos de los usuarios no perdonaron y notaron que había una contradicción, pues en el audio la ministra fue clara: «Yo le propuse que todo lo que son insumos, y temas vinculados al tema de Salud, todo, todo, todo, lo compremos a través de INVEST y me dijo que sí».

Lo cual implicaría una violación al artículo que autoriza a los tres entes, no solo a uno. El objetivo, según explicó Rocío Tábora en el audio, es evitar la «dispersión».

Algunos usuarios le preguntaron: «¿@RocioIzabel no le molesta que le filtraron esa conversación privada? A mí me molesta que le hicieron eso. A nosotros nos hackearon semanas antes del informe de hospitales móviles. Sé cómo se siente. Ya no se puede confiar en nadie. ¡Ánimo!»

«¡Ay, Rocío Izabel! Yo no puedo saludarle de la manera afectuosa con que usted saluda a Marco. Pero sí le puedo decir qué el pueblo hondureño la tiene entre ceja y ceja. Usted ya no tiene credibilidad, se le observará en cada movimiento y veremos qué nivel de responsabilidad tiene», agregó otro usuario.

Lea también – Evelyn Bautista justifica renuncia: No hay unidad ni apoyo a INVEST-H, dice

Finanzas aseguró que no tuvo nada que ver en compras

A finales de junio, la misma secretaria de Finanzas, exigió a Salud e INVEST-H una rendición de cuentas y la publicación del inventario de compras; en ese momento, ambos entes del Estado estaban en el ojo del huracán por las carencias en el sistema sanitario.

Limpiándose las manos, lanzaron un comunicado diciendo que a Finanzas no le compete aprobar órdenes de compra. Asimismo, negaron su participación en el proceso o gestión de adquisición de otras instituciones.

Fundamentaron su lejanía con el proceso, según ellos, porque la Secretaría de Finanzas no está habilitada para autorizar órdenes de pago a otras instituciones.

SEFIN, a través de la Tesorería General de la República, aseguró que actúa conforme a las leyes. Por tal razón, citaron el artículo 87 dentro de la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Legislativo 83-2004.

Cabe destacar que también el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) acusó a Finanzas de participar en las compras.

De igual interés: AUDIO| Rocío Tábora: Presidente aprobó todas las compras a través de INVEST-H

