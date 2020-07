Evelyn Bautista justifica renuncia: No hay unidad ni apoyo a INVEST-H, dice

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través de una extensa carta, la ahora exdirectora de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Evelyn Bautista, justificó su renuncia en la falta de unidad y apoyo al ente de gobierno y hasta aseguró que la postura de algunos personajes la llevaron a tomar esa decisión.

Bautista, justificó su renuncia culpando al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) por negarse a participar en la veeduría. Sin embargo, Armando Urtecho, aclaró que INVEST-H no los tomó en cuenta desde el principio que decidieron hacer las compras.

Por lo cual no están dispuestos a involucrarse en un momento en que lo único que harán es ir a pasear a Puerto Cortés a una supuesta recepción de los hospitales.

En el documento de carácter irrevocable al titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlado Hernández, justifica presuntas discrepancias con el Consejo Directivo de INVEST-H.

«Acepté el cargo con la esperanza de imprimir una nueva visión a esa noble institución. Confié en que esa visión se promovía y compartía por el Consejo Directivo de la institución y que procederíamos de inmediato para trabajar con este propósito en común. Por el contrario, parece que esta crisis ha generado una división tan profunda en la sociedad que en lugar de hacer frente a los problemas y buscar soluciones coordinadas, nos han paralizado en la controversia, el descrédito», cita la renuncia de Bautista.

A renglón seguido expuso que luego que desde la Secretaría de Finanzas le solicitara un plan operativo anual institucional ajustado, lo envió como borrador a la presidencia del Consejo de INVEST-H el pasado 9 de julio.

El documento tenía los ajustes al plan operativo anual y presupuesto de la institución con la matriz a la producción de metas relativas a las compras de emergencia para atender la crisis humanitaria y sanitaria provocada por el COVID-19, detalló la exfuncionaria.

«Tergiversaron documento»

«Para mi asombro, no fue autorizada de manera unánime, inclusive con el voto de las funcionarias antes referidas», cuestionó la economista.

En consecuencia, «la situación toma otra connotación cuando representantes de las instituciones que conforman el Consejo Directivo, entre ellas el abogado Gustavo Solórzano, director legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han vertido opiniones en medio de comunicaciones masivos tergiversando lo presentado ante dicho consejo».

De acuerdo con Bautista, lo antes expuesto se trataba de especulaciones sobre el plan que ella presentó. «Aduciendo, además, que la dirección ejecutiva presentó el plan operativo anual por primera vez, cuando este tuvo que realizarse a inicios del año», reprochó.

Sumado a ello, citó parte de una publicación en un rotativo nacional donde figura como responsable de pretender legalizar las operaciones del exdirector de INVEST-H, Marco Bográn. Con ello, según Bautista, «perjudicaron mi honor e imagen al ventilar asuntos de forma irresponsable con un afán de notoriedad y con total especulación».

«Mi extrañeza es que nunca aclararon ante el COHEP y la opinión pública que el Consejo Directivo no solo estaba en conocimiento; sino también, que había solicitado dicho documento para conocer de la situación que supuestamente nunca conocieron de la anterior administración», reclamó.

Invitación al COHEP

Por otro lado, la renuncia también cita la supuesta invitación que desde su administración hicieron al COHEP. Esto, para acompañar la recepción de los hospitales móviles, solicitud que los empresarios rechazaron, enfatizó Evelyn Bautista.

Según la funcionaria, Armando Urtecho, director ejecutivo de COHEP, hizo público un comunicado diciendo que nunca recibió invitación para la veeduría; “ingorando atrevidamente la comunicación que le hice llegar”.

«Comprendo que no se les invitó en el pasado, pero durante los pocos días de mi gestión quise involucrar a los miembros del Consejo». No obstante, el COHEP aclaró ayer que INVEST-H no los tomó en cuenta desde el inicio del proceso, por tanto, consideraron que la invitación era como «observadores» y no como «veedores».

Finalmente, Evelyn Bautista concluye la renuncia diciendo que «es más que evidente que no existe un ambiente de confianza que me permita desempeñarme con eficiencia y prontitud. Por tanto, esa falta de articulación puede conducir irremediablemente a la institución a un futuro incierto».

