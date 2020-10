Retenidos títulos de propiedad de campesinos: «No hay voluntad», dice Alegría

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los campesinos de Honduras estarían siendo perjudicados puesto que el Instituto Nacional Agrario (INA) todavía no les entrega títulos de propiedad, debido a conflictos con el Instituto de la Propiedad (IP).

El director del INA, Ramón Lara, dijo: «Ahorita nosotros tenemos casi 22,000 títulos en el Registro de la Propiedad, que no los podemos inscribir. De una u otra forma eso significaría una buena cantidad de ingresos para el INA en poder resolver problemas».

Lara explicó que los procedimientos son bien engorrosos. Lamentó que «sean una gran cantidad de requisitos. Es bien difícil que las personas las puedan cumplir, aunque sí hemos registrado una cantidad de títulos, pero es bien lento el proceso».

No hay voluntad política: Rafael Alegría

Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina, en comunicación con Diario TIEMPO Digital, indicó que el problema se debe a que el INA sufre de un rezago técnico, administrativo y funcional desde que «asumió el actual gobierno».

«El INA dejó de ser prioridad del sector agrícola. Las instituciones han sufrido un estancamiento total en su funcionamiento, al grado que han sido sustituidas por otras instituciones que no tienen nada que ver», manifestó Alegría.

Además, señaló que instituciones como las Fuerzas Armadas (FF.AA.), tienen atribuciones que no son legales, los bancos privados manejan el crédito y se sumó que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) maneja el corredor seco y sector agrícola.

Agregó que las instituciones que deberían de manejar el tema agrícola, están cerradas, y algunas semicerradas.

«El INA semicerrado, BANADESA cerrada y el SAG con limitaciones en su funcionamiento, no hay capacidad de hacer un tan solo estudio de análisis de suelo. Todo se paralizó», cuestionó el dirigente.

Continuó diciendo que si los títulos ya están emitidos, corresponde a la Dirección Ejecutiva del INA entregar los títulos a la mayor brevedad posible. «No hay que estar chineando eso, no le sirve de nada y los campesinos tienen la urgencia de sentirse propietarios de una parcela de tierra», apuntó.

Los títulos no se han entregado por la «la falta de decisión política» de apoyar a los grupos y empresas campesinos. Detalló que a estos grupos no se les da ninguna asistencia técnica si no tienen personalidad jurídica y que tengan títulos de propiedad.

«No hay ninguna coordinación entre el INA, lo que era BANADESA y la SAG para un plan estratégico del sector agrícola del país», cerró.

Recorte de presupuesto

Entre tanto, Marta Anariba, presidenta del SITRAINA, manifestó que al INA año con año se le recorta el presupuesto. Solo en el 2020 fueron L20 millones y que el próximo serán L26 millones.

Por lo cual hay pláticas con diversos sectores para solicitar ampliación de fondos.

«Solo modernizando y apoyando la institución, el INA puede realizar un verdadero proceso de reforma agraria. Se tienen que buscar formas de cómo apoyar más la institución, para que pueda atender las demandas que tiene y cumplir con la misión de su creación, de llevar a cabo un verdadero proceso de reforma», concluyó Anariba.

