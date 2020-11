“El Cajón” sobrepasa cota máxima de 285 msnm; continúan en monitoreo

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Los niveles en la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán más conocida como El Cajón, se ha encontrado en un aumento constante a raíz de las lluvias que se suscitaron por Eta.

Ante ello, las autoridades han mantenido un monitoreo permanente del mismo, en primeras instancias se mencionó que por estar subiendo rápidamente deberían hacer descargas.

En ese sentido muchas personas se alarmaron al respecto, y señalaban que, las zonas afectadas por Eta, podían volver a inundarse provocando más daños.

El sábado pasado se generó un rumor que alarmó a muchos, porque decían que las descargas habían comenzado. Por ello, las autoridades de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (CI-ENEE) salieron a desmentirlo.

¡A tope y sobrepasó!

Ahora, es preciso indicar que, para estos momentos, las alarmas nuevamente se disparan, ya que, pese a que no ha habido lluvias en los últimos días, la cota máxima en El Cajón ya fue alcanzada.

Es decir, para el monitoreo de las 9:00 de la noche de ayer, ya había alcanzado los 285.00 msnm, que es el nivel máximo. No obstante, para el monitoreo de las 5:00 de la mañana de hoy lunes, este ya había sobrepasado y alcanzó los 285.10 msnm.

Así lo informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quienes detallaron que, la cota había alcanzado lo máximo. Asimismo, anunciaron que se encontraban en monitoreo constante.

Lo anterior, ya que, aún queda un margen para seguir reteniendo agua en la presa. Misma que fue construida para la contención y mitigación de inundaciones.

Por otro lado, es preciso señalar que cuando las autoridades desmintieron el rumor de las descargas en El Cajón, no solo revelaron que no se habían hecho, sino también que no se harían.

Cabe resaltar que, hasta estos momentos, no han brindado más informes referentes a dichas descargas, sin embargo, las alarmas y precauciones aún continúan.

Explicación

“El valor nominal es de 285 pero también el caudal máximo de operación puede ser de 287. Lo que esperamos es que el tema de Cajón partiendo de las condiciones que hay aguas abajo, en la Lima, Choloma y bajos de Choloma, se dé un tratamiento técnico que esté bajo la conexión entre la ENEE, COPECO y SINAGER y un tratamiento también social porque el tema es sensible. Se deben evaluar todas las corridas que establece ese plan de emergencia operativo y no se debe decir que se va a botar agua si ni tan siquiera se ha llegado al 285”, explicó el dirigente sindical Miguel Aguilar.

El líder del Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE) insistió que «El Cajón» puede soportar el nivel 285 y hasta el 287 porque así lo establece el Plan de Emergencia Operativa.

