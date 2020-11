DE MUJERES. Inicia este lunes con el pie derecho, la mejor de las vibras y positivismo. Para ello, Mhoni Vidente te comparte el horóscopo de la semana que te dice cómo te irá en el trabajo, en el amor y en la salud esta semana, ¡ánimo! y que todo salga fenomenal.

Horóscopo de la semana:

Aries

Estás deseando descansar y dormir un montón de horas. Concédete hoy este pequeño placer y date permiso para estar en la cama hasta mediodía, sobre todo si el día amanece gris y lluvioso.

La pereza a diario no suele ser buena, pero ahora se trata del descanso necesario quizá después de un día agotador, en el que te saltaste todos los límites.

Tauro

No es buena idea lo que te ronda hoy por la cabeza sobre tu trabajo. Quizá no estás conforme con el sueldo o con los horarios que a diario no se cumplen, pero dejar de poner todo tu interés en lo que tienes entre manos para que se den cuenta de tu descontento no es la solución. Piensa en otra fórmula pero no dejes de esforzarte.

Géminis

Aprovecha hoy para reflexionar sobre todo aquello que deseas y que no has alcanzado todavía. Anótalo en tu móvil, tenlo a mano a diario, y repásalo de vez en cuando.

Te sorprenderás de ver las muchas cosas que logras en poco tiempo. Reflexiona también sobre los pros y los contras que tiene esa oferta de trabajo que te llegó en días pasados. Parece una opción irrenunciable, pero tienes tus dudas.

Cáncer

Estás en una etapa de estabilidad económica, pero esto no significa que derroches a manos llenas tu dinero, dice el horóscopo de la semana. Hoy tendrás la tentación de tirar la casa por la ventana porque te sientes muy feliz junto a una persona que ha llegado recientemente a tu vida.

A diario tienes muchos planes fantásticos a los que recurrir que salen baratos o incluso gratis. No tengas ninguna duda de que esta persona especial que te tiene así de contenta agradecerá que no tengas gustos caros.

Leo

Habitualmente eres una persona muy positiva y tienes una visión muy acertada de las cosas. Además, a diario tienes una mente abierta y un carácter muy sociable. Sin embargo, algo te ha ocurrido recientemente que hoy te ha borrado la sonrisa de tu rostro y parece que tu vida ha dado un vuelco. Procura no perder tu esencia.

Virgo

Poder olvidarte de ciertos temas del pasado que te afectaban a diario negativamente te ha beneficiado y hoy lo estás notando, en especial en el terreno sentimental si eres de las Virgo que están en una relación consolidada.

Entender que tus celos eran infundados y que surgían de tu mente te ha servido para apreciar la paciencia de tu pareja, que ha soportado estoicamente esa mala racha.

Libra

Si hoy algún trabajo en el hogar se te resiste, no te amargues el día y déjalo para dentro de unas horas o para mañana. Si este problema supone un obstáculo, deja que alguien con más experiencia lo resuelva. Seguro que puede esperar a mañana. No te plantees como un reto resolverlo todo.

Escorpio

Estás a punto de entrar en una excelente etapa de tu vida. Está ya al alcance de tu mano, pero aunque estás viendo a diario estas buenas perspectivas no te puedes sacar de encima estos miedos que te hacen recordar algunas malas épocas vividas. Lo que tienes que hacer hoy es pasar página cuanto antes y empezar a disfrutar de lo bueno que tienes cerca.

Lea también: Psicología para enamorar al chico que te gusta

Sagitario

No es que te sientas débil y con pocas ganas de nada, es que estás haciendo a diario un trabajo que no te llena. Si es preciso piensa en dar un golpe de timón pero hoy procura distraerte y divertirte. Estás ahora muy vinculada a una amiga a la que conoces desde hace poco tiempo. Atenta porque es muy «mandona» y siempre quiere llevar la iniciativa.

Capricornio

Las cosas que temes, que te preocupan o que te inquietan a diario están solo en tu mente. No te angusties, porque en tu horizonte no hay nada que pueda hacer tambalear tu estabilidad, excepto tú misma.

Sal con tus amigos, invita a tu hermana a tomar el aperitivo y pásalo bien en cualquier parte. Propóntelo y pasarás un día genial.