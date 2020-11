Comandante Rodríguez: Retirado hace 5 años y aún no le tramitan jubilación

HONDURAS. La solidaridad de los hondureños es grande, muchos héroes pese a encontrarse retirados de sus labores, se han unido y han ido al rescate de personas en las zonas afectadas por Eta, como es el caso del comandante Rodríguez.

Pese a encontrarse retirado desde hace 5 años del Cuerpo de Bomberos, el señor Roberto Rodríguez Borjas tomó nuevamente su uniforme, sus botas, su gorra y salió a rescatar personas.

Es importante señalar que en su trayectoria, el comandante ingresó a la institución como voluntario, seguidamente se presentó como fundador del Cuerpo de Bomberos en San Pedro Sula, y estuvo al mando de más de 60 sedes, presentándose también como el primer buzo certificado.

Reconocido por su trayectoria, al enterarse de la situación que estaban pasando sus compatriotas, y al escuchar el clamor de muchos hondureños que solicitaban ayuda con lanchas, decidió tomar la suya e ir directo a las zonas inundadas.

Por otro lado, es importante señalar que, pese a toda su trayectoria en la institución, y al haberse retirado hace cinco años, no ha recibido un tan solo cheque, ya que no le han tramitado su jubilación. No obstante, eso tampoco fue impedimento para adentrarse a las aguas y rescatar más vidas.

¡Un héroe sin capa!

Con sus 83 años de edad, el comandante Rodríguez fue uno de los primeros en acatar el llamado ante los damnificados por Eta. De hecho, es necesario decir que, el solo desayuna y sale desde temprano a seguir ayudando.

Mientras que, regresa a su casa a eso de las 9 de la noche, su labor ha sido constante, pese a su edad, sus fuerzas y su voluntad por servir continúan intactas. El cansancio no lo detiene ya que día a día sigue saliendo con su auto y su lancha.

Ante ello, la admiración y respeto hacia él se han hecho notorias por parte de la población, muchos no solo enviándole fuerzas y cariño, sino también destacando su labor.

