Regional SPS «dormida»: centro de salud con empleado Covid-19 positivo sigue abierto

CORTÉS, HONDURAS. Diez días después de someterse a hisopado, a un empleado de un centro de la salud de San Pedro Sula le notificaron hasta ayer que su prueba dio positiva por Covid-19.

Hoy por hoy, dicho trabajador del Estado ya no presenta síntomas del Covid-19. Y aunque sí tuvo severo dolor de cuerpo, tos seca y fiebre arriba de 40º durante varios días, afortunadamente, para esa persona no fue necesaria la hospitalización.

Pero lo preocupante de este caso es, que durante todo ese lapso esperando resultado, la Secretaría nunca intervino el centro de salud de donde procede ese caso. De hecho, las autoridades de Salud continúan sin siquiera preguntar cómo están actualmente los demás empleados o si días atrás sintieron algún síntoma.

Esta información se la confirmó a TIEMPO Digital el personal de dicho centro, del cual, se omitirá la ubicación exacta para así respetar la privacidad del paciente.

Continuaron trabajando

La utopía es que desde el momento que se detecta una sospecha de Covid-19 en un lugar X de Honduras, se someta a prueba, o por lo menos se aísle, también a todas las personas que tuvieron contacto con ese posible infectado. De ese modo, se neutralizan demás líneas de contagio que pudiesen existir. Se debería hacer así por prevención.

No obstante, ante la despreocupación o falta de iniciativa que mostró la Región Metropolitana de Salud, según denunciaron las enfermeras y enfermeros de dicho centro, las labores de atención a pacientes cotidianos continuaron.

Los empleados sabían que su compañero estaba enfermo. Inclusive, mencionaron que esa persona llegaba a trabajar con síntomas leves de Covid-19. Hasta que un día no soportó más su malestar y debió irse a su casa y luego al Colegio de Ingenieros a someterse a prueba.

Posterior a eso, el empleado se auto-aisló en su domicilio. La incertidumbre se apoderaba no solo del trabajador sospechoso, sino también de sus compañeros que seguían recibiendo pacientes en las áreas de Vacuna, Tuberculosis, Farmacia, Curación y Planificación Familiar.

Demás presentan síntomas leves de Covid-19

Los días pasaban, el trabajador permanecía en su casa y sus compañeros continuaban yendo al centro de salud a ejercer sus labores como si nada. No obstante, según dijeron, algunos comenzaron a sentir dolor de cabeza y cuerpo, fiebre leve, garganta reseca y goteo nasal. ¿Psicosis? Ellos piensan que no. Aunque otros no percibieron absolutamente nada anormal en sus organismos.

Y a pesar de eso, siendo conscientes del posible nexo epidemiológico, pero debido a la falta de intervención de la Región Metropolitana, no tuvieron otra alternativa que continuar trabajando, aunque esto implicara riesgo para los pacientes. El personal de salud se siente molesto, porque pareciera que «no les importa».

Algunos quisieron someterse a la prueba de detección, pero en el Colegio de Ingenieros les dijeron que «no aplicaban» para hacérsela. Según les explicaron, era necesario que tuvieran síntomas más marcados para considerarlos sospechosos.

Hoy, con el diagnóstico confirmado de su compañero, los trabajadores públicos de ese centro de salud exigen a sus jefes de la Región Metropolitana que ahora sí intervenga, dado que semanas atrás no lo hicieron.

