Crece estigmatización por Covid-19: corren y casi linchan a enfermeras en SPS

CORTÉS, HONDURAS. «Los que antes decían que somos héroes, ahora nos quieren linchar«, fueron las declaraciones de José Orellana, presidente Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), al asegurar que hay personal de salud que está siendo estigmatizado y rechazado por la ciudadanía, principalmente en la zona norte del país.

«Esto no puede pasar: ¡Nos están corriendo (los dueños de apartamentos) a las compañeras en algunos sectores por el simple hecho de ser enfermeras! Creen que tienen Covid-19 y que van a contaminar a todos los inquilinos de ese lugar», denunció Orellana a HRN.

Ante tal situación, las enfermeras a nivel nacional, que sacrificarán su descanso de Semana Santa para atender la emergencia nacional, al igual que los médicos, deben buscar maneras de cómo pasar desapercibidas entre las comunidades para que nos las insulten o vean con desprecio.

«Aquí hay compañeras que tienen que irse con ropa de color porque de lo contrario corren el riesgo de que les digan soeces cuando caminan por la calle», dijo con tristeza José Orellana.

Posteriormente, el dirigente de la ANEEAH contó el caso particular de una enfermera que, según sus propias palabras, «casi la linchan» pobladores que tenían barricadas en una comunidad de la zona norte de Honduras.

«La semana anterior, vecinos que ponen trancas en las salidas de los barrios, no dejaron entrar a una compañera. Si la Policía no hubiese mirado, la hubieran linchado. Aquellos que nos dicen héroes, que salvamos personas, no están queriendo linchar por solo llevar un uniforme blanco», lamentó Orellana.

Por ese motivo, al presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros hizo un llamado a la consciencia de la ciudadanía en general. «Nosotros estamos haciendo un trabajo muy noble para los hondureños, por lo tanto, no nos tienen que discriminar», dijo.

«A esos, no los quiero ver en una sala de hospital»

De igual manera, José Orellana señaló que, las personas que hoy discriminan y estigmatizan al personal de Salud, más pronto que tarde podrían requerir de su atención, no necesariamente por Covid-19, sino cualquier otra en enfermedad, pero, ¿no les dará vergüenza ser atendidas por las mismas personas que antes ofendieron?.

«Yo digo, a alguien que insulte a una compañera hoy, como sucedió en Olancho, yo no quiero mirarlo después intentado salvar su vida cuando tenga un problema de salud. Esto es un tema de consciencia», concluyó Orellana.

