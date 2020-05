¿Qué pasó en el asilo de SPS? Supuesta empleada rompe el silencio

CORTÉS, HONDURAS. Una supuesta empleada del asilo de ancianos Perpetuo Socorro de San Pedro Sula, y que prefirió no revelar su identidad, denunció que semanas atrás los abuelos en ese lugar presentaban fiebre alta y otros síntomas del Covid-19, incluso varios murieron, pero la información se ocultó, hasta ahora.

“Son más abuelos, tienen que hacerles la prueba a todos y a los empleados también, pero que llegue alguien de otro lado, porque ahí ocultan todo. Hay más abuelos, lo que pasa es que no quieren decir nada”, aseguró la colaboradora del asilo a una estación de radio local, quien actualmente lleva una semana auto-aislada en su domicilio.

A su vez, la denunciante señaló una presunta negligencia de los responsables del asilo, que, pese a que algunos ancianos presentaban síntomas, no comunicaron nada a las autoridades de Salud. Y ni siquiera “los sacaron de ahí” para aislarlos en otro centro a los señores sintomáticos.

“A esos abuelos les llegaron a hacer el hisopado la semana pasada, pero ya estaban contagiados. No sé de dónde era ni quién era el hombre que llegó, porque como andaba un traje entero, así. Pero si no sacaron a esos abuelos de ahí, es que no hicieron bulla de nada”, agregó mediante la llamada telefónica.

“También han muerto abuelos y no dicen nada”

Al parecer, en el Perpetuo Socorro, se demoró tanto la intervención de la Secretaría de Salud que, incluso, murieron varios ancianos, supuestamente a causa de paros cardíacos y otras dolencias, pero se presume que en realidad fue por Covid-19.

“También han muerto abuelos y no dicen nada. De los que yo me acuerdo hay como tres o cuatro ahorita” que murieron en las últimas semanas, “y como no quieren decir (la verdad) dicen que muriero de infarto, de no sé qué, no sé cuánto, pero no, ellos tenían fiebre y todo”, aseguró la denunciante.

Cabe señalar que en el Perpetuo Socorro hay entre 80 y 100 ancianos que viven permanentemente en ese lugar, aparte de los empleados que los cuidan y atienden constantemente.

El director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, doctor Omar Janania, confirmó que hay 17 ancianos y siete empleados que dieron positivo a la prueba PCR para detectar COVID-19.

Le podría interesar: Peculiar desfile del asilo de ancianos Perpetuo Socorro encanta en SPS

Familiares de ancianos confirman fallecimientos

Simultáneamente, mientras la fémina denunciaba el sesgo de información en el asilo, familiares de los ancianos fallecidos se comunicaron con otros medios de comunicación para confirmar que, en efecto, dentro del hogar ocurrieron decesos.

“Mi tío murió en condiciones muy difíciles en ese asilo de ancianos Perpetuo Socorro. Le hicieron dos pruebas y salió positivo de COVID-19”, manifestó Roger Bautista, familiar de anciano que murió en asilo.

Dichas declaraciones las sustentan varios residentes cercanos al asilo. Los vecinos aseguraron ver cómo ingresaron al menos tres ataúdes a las instalaciones. Pero hasta hoy se oficializa la información.

«Tratamiento de inmediato»

De su lado, el presidente de la Asociación de Médicos de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, señaló que es necesario tratar de inmediato a los ancianos, pues debido a su edad, tienen grandes posibilidades de complicarse.

«Hay que iniciar de inmediato un tratamiento intenso. Sabíamos que esto iba a pasar y lo lamentamos mucho. Realmente es preocupante la situación. Hay que ponerles servicio de enfermería las 24 horas. Tienen posibilidades de complicarse debido a su edad», dijo el galeno.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.