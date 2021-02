Presidente del Vida reconoce su interés en Emilio Izaguirre

TEGUCIGALPA.- El presidente del Vida, Luis Cruz, reveló este lunes que tienen planeado traer un lateral izquierdo experimentado al club de La Ceiba, y todo apunta a que es: Emilio Izaguirre.

«Vamos a tener un jugador de mucha experiencia, pero no puedo dar el nombre todavía. Es un lateral izquierdo», dijo Luis Cruz, en Radio Cadena Voces.

Cruz no ocultó su deseo de incorporar y reforzar a los «cocoteros» con el exfutbolista de Motagua, Emilio Izaguirre.

«Nos encantaría tener a Emilio (Izaguirre), pero hasta que no tengamos todo arreglado no me acostumbro a dar nombres, si no tengo acordado con el jugador», expresó.

«A mí me encantaría tenerlo, pero no si no tengo el nombre de quién es, no puedo puedo especular con los los jugadores. Todos los que he traído los he dicho cuando los tengo firmado», añadió.

La leyenda del Celtic y Motagua fue descartado del «ciclón azul» por decisión del director técnico, Diego Martín Vásquez.

Ya que Izaguirre no forma parte de los planes de Vásquez para el Clausura 2021, la institución y el lateral izquierdo están solucionando la situación para que Emilio pueda firmar con otro club.

«La solución de su contrato la están arreglando con el presidente Eduardo Atala, ellos se pondrán de acuerdo para llegar a un feliz término, hay varias opciones. Se buscará lo mejor para ambas partes, ya que no entra en planes del entrenador y esas decisiones las respetamos», manifestó el presidente financiero de Motagua, Juan Carlos Suazo.

Otro fichaje en La Ceiba

El presidente del Vida también aseguró que el cuadro «cocotero» está casi listo para sellar la llegada del defensor Bryan Barrios, quien viene de jugar en la tercera división de España.

«Nada más estábamos esperando por Bryan Barrios y por ahí el lateral izquierdo y de ahí estamos completos para arrancar».

Nota para nuestros lectores

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0