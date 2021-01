Eddy Hernández habla de su mala relación con Diego Vásquez

TEGUCIGALPA.- El ex delantero motagüense y ahora jugador del Olimpia, Eddy Hernández, disparó contra Diego Vásquez, en el programa Cinco Deportivo.

El ex delantero azul dejó claro que no quiere volver a cruzar caminos con el estratega argentino, además de hablar lo difícil que fue el inicio del Apertura para él.

Eddy comenzó hablando hablando acerca de las complicaciones que tuvo al inicio del torneo de Liga, «mi inicio esta temporada fue complicado, mi ex club no quería mandar mi pase internacional, ya que estaban molestos porque yo les demandé porque no me habían pagado. Al final llegaron los papales cuando ya se habían jugado ocho fechas, sabía que la competencia iba ser dura y por eso nunca dejé de trabajar».

Y agregó: «Fue difícil mantenerme enfocado porque tenía mucha incertidumbre, no podía cobrar ya que no había papeles y lógicamente así no puede haber contrato.» Sobre la competencia en ataque destacó, «Arboleda y Bengtson andaban bien y atrás venía Diego Reyes que es un gran jugador, así que no era sencillo».

Te puede interesar: Franco Flores: «Vengo a revertir lo malo del Real España»

Hernández también habló acerca del tiempo que espera estar con el conjunto merengue, «tengo seis meses de contrato con Olimpia, estoy tranquilo en el país con mi familia, tengo opciones de salir, pero quiero cumplir mi contrato y luego al finalizar esperar si el cuerpo técnico y el club quieren que siga».

Eddy y su mala relación con Diego Vásquez

Eddy explicó el porque de su mala relación con el técnico de las «águilas».

«Tengo una gran relación con Pedro y Eddie Atala, les tengo un enorme cariño y les agradezco el tiempo que estuve en el club porque confiaron en mí, la relación con Diego no fue buena, desde el primer día que llegué me dijo que no contaba conmigo, que me fuera a las reservas, ya estando en el Vida él me llamó para que volviera y yo no quise porque no me gustó su forma de actuar».

Y finalizó dejando claro que, «en un equipo que dirija Diego yo no juego, porque sé que la relación no va mejorar».

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ