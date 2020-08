INTERNACIONAL.- El defensor hondureño Brayan Barrios, quien viajó el pasado 14 de agosto a la Línea de la Concepción, España para jugar en el Real Linense de la Segundo División.

El ex-verdolaga conversó para un medio local, donde mostró cuales son sus expectativas al llegar al equipo europeo.

“Uno se pone tantas metas en la vida, como apasionado al fútbol las he cumplido todas, viví un descenso con Parrillas One pero además fui campeón con Marathón, ahora estoy en España iniciando un sueño, pero este va más allá».

El hondureño no baja su mirada de estar en la Selección de Honduras

«Mi deseo principal es ser parte de la Selección Nacional, tengo todas las ganas y la ilusión por si el profesor Coito me toma en cuenta para este proceso mundialista”, refirió.

El carrilero-central ex Marathón asegura que tuvo paciencia para esperar su oportunidad, ya que le llegó la misma cuando se le vencía contrato con los verdes:

“Uno debe hacer las cosas correctamente, mi contratista me promocionó en España, me vieron jugar ante Motagua y allí les llamó a petición mi juego, por ello no dudaron en ofrecerme un contrato de un año con opción a otro adicional. Lo más importante es estar aquí, me puede ver otro club de España o de Europa, es un gran salto en mi carrera”, afirmó el legionario.

