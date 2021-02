Presentador de Q’hubo TV aclara que no le ha quitado la pareja a su compañero de trabajo

REDACCIÓN. El «príncipe» de la farándula, Xander Reyes, aclaró en un programa en vivo que él no le quitó la pareja a nadie, y ese comentario dicho por el presentador de la casa televisora Q’hubo TV, surge luego de los rumores de que Reyes le había quitado la pareja a Elvin Cardona, quién también labora para el mismo medio.

Según las declaraciones de Reyes, «yo no le bajé el marido a nadie». Y es que según trascendió en las redes sociales, «el príncipe» de la farándula le había quitado la pareja a su compañero.

«Yo no le he quitado nada a nadie», recalcó. Xander no quiso brindar el nombre de la otra persona que está involucrada porque «somos compañeros y los dos somos muy profesionales».

Además, en su transmisión, él manifestó que puede trabajar con alguien que «odie a muerte» y expresó que si debe salir en pantalla con él, y si le tocaba decirle que lo ama, lo diría.

Continuó explicando que, «todo es un chisme y que ya es viejo». Añadió que él respeta las relaciones.

Lo que sí confirmó Reyes es que hace tiempo alguien le quiso «echar los perros» y que esa persona había tenido que ver con la que a Xander le habría «bajado» la pareja.

«Creo que a esta persona no le agradó saber que esta persona me andaba echando los perros. Yo bajarle no, que me escojan a mí es otra cosa«, declaró.

Lea también: «Honduran queen»: actriz de Disney presume con orgullo sus raíces hondureñas

No tenemos los mismos gustos

Por otra parte, Reyes dijo que no cree que tengan los mismos gustos y que todo fue «una casualidad». «Aclaro que no le bajé nada a nadie, bajar es como que yo llegue, pero no es así, sino, que ellos vienen a mí», expresó.

Además, el presentador dijo que el chisme que se ha propagado le ha causado gracia. Explicó que él tiene buena relación con la persona a la que supuestamente le bajó la pareja. «Nos llevamos bien», relató.