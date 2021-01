Preocupación e incertidumbre rodean el proceso electoral, según exfiscal

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A menos de dos meses para las elecciones primarias, según el exfiscal Edmundo Orellana, hay una serie de irregularidades y problemas que generan preocupación e incertidumbre en el proceso electoral.

Orellana mencionó que los órganos electorales están sin presupuesto para ejecutar el proceso que está programado para ejecutarse el próximo domingo 14 de marzo.

Otra de las preocupaciones que resulta agravante, a criterio del experto, es que «no tenemos una Ley Electoral a dos meses del proceso, todo un problema institucional generado por los políticos».

A consecuencia de ello, Orellana aseveró que las condiciones que se están creando al interior del proceso electoral, están provocando una percepción de preocupación.

Lea también – Castellanos: Sin acuerdos entre partidos grandes, habrá crisis política

Problemas identificados que podrían afectar el proceso

El inconveniente de los datos erróneos en la base del Registro Nacional de las personas (RNP) y el nuevo censo electoral que no genera credibilidad, apuntó.

«Esta cuestión de que el pueblo es quien decide las autoridades de cargos populares es un mito, realmente no es cierto. Quien elige a los diputados, quien elige a los alcaldes y al presiente, son los ciudadanos, pero solo los ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral, los que no, no tienen opción a elegir», añadió el exfiscal.

«Los órganos electorales no han sido dotados de presupuesto que requieren los insumos para ejecutar el proceso electoral. Sin embargo, el Tribunal de Justicia Electoral» tampoco tiene presupuesto, explicó el experto.

Culpabilidad

De acuerdo a Orellana, el retraso de la Ley Electoral es consecuencia de los políticos, pues considera que en algunas instituciones no hay personal capacitado y solo ponen a trabajar a sus activistas. «Lo que reconocen es que haya pegado afiches y que haya estado activamente en el partido», criticó.

Por otra parte, aseguró que «algunos políticos están facilitando las condiciones al presidente Juan Orlando Hernández para que continúe en el poder».

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0