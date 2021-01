Castellanos: Sin acuerdos entre partidos grandes, habrá más crisis política

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, advirtió que el proceso electoral del presente año genera dudas y temores entre la población, por lo que se avecina una crisis política de mayor magnitud.

Castellanos señaló que los partidos políticos, principalmente los que tienen mayoría representada en el Congreso Nacional (CN), no llegan a acuerdos y generan desconfianza en la población.

La socióloga destacó que “si éstos no llegan a acuerdos y no generan confianza, habrá una crisis política con mayor magnitud a la que hemos tenido”.

Además, Julieta Castellanos indicó que todas las dudas que están surgiendo tienen argumentos de sobra para que la ciudadanía las asuma con preocupación.

Dudas sobre el proceso electoral

La exrectora de la UNAH agregó que las dudas y elementos se fundamentan en no haber aprobado una Ley Electoral que recogiera las recomendaciones del proceso de elecciones del 2017.

Los dirigentes políticos responsables de aprobar las reformas electorales no lo hicieron con el suficiente tiempo, opinó. La razón de que no haya acuerdos es que no hubo un debate transparente y profundo para el bien del país, agregó.

“Es razonable que estén las dudas. No hay elementos que den confianza a la ciudadanía. No se espera que el proceso electoral de 2021 sea en beneficio de los ciudadanos”, detalló Castellanos.

Falta de confianza en los partidos políticos

Julieta Castellanos dijo que desconcierta que los tres partidos que tienen más carga electoral están integrando los órganos electorales y que aún así no generen la debida confianza en la población hondureña.

Asimismo Castellanos indicó que, en otros países, las personas que integran las mesas electorales son elegidas al azar y no por los mismos miembros de los partidos políticos, situación que sí sucede en Honduras y debería de cambiar.

La socióloga señaló que el debate en este país es por quién preside una mesa electoral, y esto lo generan los partidos mayoritarios. Los partidos minoritarios se les acusa de vender las credenciales. «Entonces, todos quieren tener los recursos y tener más de un representante en estas mesas”.

“El día de las elecciones es el día de la mayor duda, porque no se sabe en las mesas receptoras qué partido es el que tiene mayor número de representantes. Las reformas electorales tenían que ser profundas”, concluyó Castellanos.

