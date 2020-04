Por comentario fuera de lugar sobre el Covid-19 destrozan a Shakira

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través de sus redes sociales la cantante colombiana Shakira hizo un llamado a favor para que los pequeños de la casa puedan pasear durante la cuarentena que han decretado la mayoría de país por el Covid-19.

En ese sentido, Shakira posteó una reflexión que no fue bien recibida por sus miles de seguidores. En la reflexión la cantante pide que dejen que los niños salgan a la calle para que puedan respirar aire puro.

De la misma forma, destacó que sí se otorgan los permisos también deben acatarse las normas establecidas sobre el distanciamiento social para evitar los contagios. No obstante, su forma de pensar o razonar las necesidades físicas de los menores no han obtenido mayor popularidad en la red.

«Conociendo la situación de padres con niños pequeños en este difícil periodo de cuarentena, empatizo con aquellos que no cuentan con un espacio exterior o balcón para que sus niños respiren aire puro», expuso.

Seguidamente, dijo que se debe de pensar en una solución para que los niños tomen el sol y el aire. Según la cantante eso les ayudará para su salud física y mental.

Es necesario agregar, que millones de familias al rededor del mundo están guardando cuarentena preventiva debido al coronavirus, para resguardar su salud, por eso les resultó molesto el mensaje de la colombiana.

Los comentarios negativos hacia la cantante no se hicieron esperar. Entre ellos un seguidor le respondió «Es increíble como la cuarentena afecta las neuronas de algunos padres ya está haciendo efectos «.

Por otra parte, otro fan posteo «Comentario muy desafortunado. Hay miles de personas muriendo e ingresadas muy graves».

Shakira, en confinamiento productivo

Hace poco, la colombiana compartió un vídeo, a través de sus historias de Instagram, en el que mostraba cómo hizo unos brownies, que no le salieron tan bien.

“Ok, se me quemó. Esto no se ve bien… Me equivoqué con lo del horno, me equivoqué entre Fahrenheit y Celsius”, decía la cantante entre risas.

Por otro lado, el futbolista Gerard Piqué, el esposo de la artista, publicó un divertido vídeo en el que se ve a la cantautora enfrente del computador siendo molestada por su pareja. En la descripción escribió: “¡Estudiando filosofía! ¡Qué inteligente!”.