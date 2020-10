CORTÉS, HONDURAS. Una vez más, la Policía Nacional de Honduras (PNH), cuyo lema es «servir y proteger», está en boca de la opinión pública, luego de que se difundiera en redes sociales un material audiovisual en donde se ve cómo agentes ingresan a propiedad privada, pelean con un hombre menor de edad e inclusive disparan un arma para amedrentar.

Aún se desconoce con exactitud la procedencia del vídeo, y TIEMPO trató de comunicarse con el subcomisionado Adolfo Ordóñez, vocero en la zona Norte, para conocer tal dato y también su versión del suceso, pero no se obtuvo respuesta. En redes sociales, internautas afirman que es en Villanueva, Cortés. Lo que sí es seguro es que los hechos ocurrieron recientemente, pues se ve a los uniformados usando mascarilla.

En primera instancia, se mira a un muchacho forcejando y sometiendo a un oficial supuestamente porque él pretendía llevarse detenido injustificadamente a un joven, aparentemente menor de edad. Hay una fémina que está grabando todo con su teléfono celular y pronuncia «Soltalo, Kike, soltalo, que aquí lo estoy grabando«. Una anciana también buscaba separarlos.

Cuando ‘Kike’ suelta al uniformado, él le dice: «No te metas con un menor de edad, viejo, no te metas con un menor de edad». Ante esto, el agente de la Policía respondió quitando el seguro de su arma y haciendo un disparo al suelo.

Fuerte discusión

Al mismo tiempo, una mujer oficial discute con la fémina que graba todo lo ocurrido, diciéndole: «no me esté grabando, usted». A lo que la ciudadana le contesta: «Esta es mi casa y me va a respetar. No la estoy grabando a usted».

Posteriormente, cuando aparentemente los policías se marchaban, ‘Kike’ les lanza un mensaje directo, principalmente al agente con quien se peleó, diciéndole «¿Cómo te pones a creer que vas a golpear a un ‘wirro’ menor de edad, viejo?’. La mujer oficial le contestó, «¿Vos sí podés irrespetar a la autoridad?» – «¡Ah! ¿Entonces voy a dejar que maten a mi hermano?», respondió.

Fue así como los policías decidieron volver, ahora, presumiblemente más decididos a llevarse a alguien detenido. De nuevo entraron a la propiedad privada, sin una orden para hacerlo, y con una actitud intimidante.

«Salga, por favor, que aquí no vive usted», se escucha decir a la fémina con el teléfono en la mano, cuando de pronto, un informado se lo arrebata. «Déjale el celular a la wirra, déjale el celular a la wirra», exige ‘Kike’ y se corta la grabación.

