Enroladores denuncian retraso en salarios; advierten al RNP que irán a paro

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El personal del proyecto Identifícate amenazó con irse a huelga, si las autoridades no les cancelan el pago correspondiente a dos meses de trabajo.

Según los encargados de realizar el enrolamiento del nuevo Documento de Identificación Nacional (DNI), desde que iniciaron a laboral no han percibido ningún desembolso de su salario.

Y es que, según aseguran, desde inicios de agosto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no ha agilizado trámites correspondientes para hacer el pago.

De acuerdo a los trabajadores, las autoridades les informaron que aquellos que no tuvieran un contrato firmado, no iban a tener derecho a su sueldo. Por lo que, la indignación se ha incrementado ya que, la mayoría de los enroladores en todo el territorio no cuentan con dicho documento; puesto que, el PNUD no se los ha facilitado.

En tal sentido, aseguraron que de no tener una respuesta pronto, tomarán medidas extremas; sobre todo, porque a diario incurren en gastos de alimentación y transporte. Mismos que, deben ser costeados de forma personal.

«Ya se les pagaron dos meses»

Por su parte, Óscar Rivera, comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), aseveró a Diario TIEMPO Digital que todos los contratos ya están definidos.

Argumentando que, el personal comenzó a trabajar de manera escalonada; por lo que, los pagos se están haciendo de acuerdo al tiempo en que iniciaron sus labores.

«A los primeros 1,500 empleados ya se les pagaron dos meses. A los otros 1,300 esta semana empiezan a firmar el contrato y, a más tardar unos días ya tendrán su salario», aseguró.

De igual forma, explicó que el retraso en el pago del primer mes es algo muy normal, debido a las validaciones que debe hacer el PNUD.

«Es un procedimiento normal del PNUD que se tarda en el primer pago, porque ellos hacen toda unas validaciones en los sistemas internos que tienen; y, en ese sentido solo hay que esperar. El salario no es un problema porque está asegurado», enfatizó Rivera.

Concluyó diciendo que hasta que no se firmen todos los contratos no se les podrá hacer el desembolso. «Así es. Ya están firmando contrato, comenzaron esta semana», apuntó el funcionario.

