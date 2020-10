¿Se perdió? PGR recibe documentos de INVEST-H sin contrato de compra de hospitales

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Entre la documentación que remitió la Comisión Interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H) referente a la compra de los hospitales móviles a la Procuraduría General de la República (PGR), no adjuntó el contrato de la compra dichos sanatorios.

Así lo dijo ayer la PGR quien indicó que de no existir el mismo, las obligaciones de las partes serán las estipuladas en las órdenes de compra.

Mediante un comunicado, dicha institución estableció que entre la documentación que remitió INVEST-H en el oficio CI_101220_05 manifiestan que, “con la entrega del hospital de San Pedro Sula se desvirtúa el posible incumplimiento en la cantidad y especificaciones de los equipos médicos y no médicos, al igual que en las estructuras de los mismos».

En el caso del hospital de Tegucigalpa el representante del proveedor continúa en el proceso de instalación y subsanación de los hallazgos.

“Cualquier discrepancia al respecto de los hospitales que INVEST-H informe estaremos comunicándola en su momento a la institución”, señaló la PGR.

De lo expresado, a criterio de la Comisión Interventora, los hospitales que recibieron vienen de conformidad con las especificaciones técnicas contratadas. Y que hasta el momento no existen discrepancias en cuanto a los hospitales recibidos para Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Por lo anterior, INVEST-H aseguró que en todo caso comunicarán a la PGR cualquier discrepancia a futuro.

En ese sentido, la PGR indicó que para ejercitar acciones legales requiere que el órgano responsable de la contratación (INVEST-H), de forma concreta indique -en caso de existir- Incumplimientos en los bienes recibidos.

De no ser así, la PGR no podría sustentar debidamente ningún tipo do acción contra el proveedor, en defensa de los Intereses del Estado.

TSC: Por atraso de hospitales, INVEST-H debió cobrar millonaria multa

Ayer, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) señaló que INVEST-H debió multar con 6.1 millones de dólares a Axel López. Eso por el retraso en la entrega de los dos primeros hospitales móviles y sus platas de tratamiento de residuos médicos.

Lo anterior se dio a conocer en un informe de los hechos con indicios de responsabilidad penal de compras y contrataciones de INVEST-H.

