Opinión de periodista acerca de hondureña que parió en la frontera es considerada cruel

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. El periodista estadounidense, Eddie Scarry, anunció «con ironía» que una hondureña solo había cruzado la frontera y de inmediato «se puso de parto», dicha información la compartió a través de un artículo de opinión en el Washington Examiner.

El escrito menciona que, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) envió el lunes un anuncio. El mencionado decía, según el periodista:

«¡Los contribuyentes acaban de convertirse en los orgullosos padres de un hermoso bebé! La custodia será compartida con la mujer hondureña que cruzó ilegalmente al país y de inmediato se puso de parto».

«Felicitaciones a todos nosotros», fue una de las frases dichas por el periodista de Estados Unidos.

«La mujer hizo lo que hacen tantos migrantes, gracias al enorme agujero en nuestra frontera en el extremo más al sur de Texas, donde el Río Grande prohíbe cualquier barrera significativa para detener el flujo ilimitado de personas de Centroamérica», dice parte del articulo de opinión divulgado.

Cruzó la corta distancia del río entre México y Estados Unidos y, una vez que llegó a tierra, deambuló hasta que la Patrulla Fronteriza la encontró el domingo, sostuvo el relato.

Aparentemente, al llegar a la ubicación del sujeto, [los agentes] descubrieron a una mujer angustiada, posteriormente identificada como una ciudadana hondureña adulta, que experimentaba dolores de parto», dijo el comunicado de CBP, de acuerdo con lo expuesto por el comunicador.

Los agentes solicitaron inmediatamente a los servicios de emergencias médicas. Luego, avisaron a la estación de la Patrulla Fronteriza de Brownsville sobre la situación. Mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia, la mujer «se puso de parto». Entonces, requirió que los agentes y oficiales dieran a luz al bebé.

«Ese bebé, por supuesto, tiene derecho a la ciudadanía estadounidense total y a todas las comodidades que la acompañan, lo que incluye comida y alojamiento, todo por cortesía de usted, el contribuyente», exteriorizó el periodista en su escrito.

Algunos usuarios en redes sociales sostuvieron que la opinión es «cruel», y carece de humanidad. Además destacaron que se nota la «ironía».

