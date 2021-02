Película guatemalteca hace historia: “La Llorona”, nominada a los Globos de Oro

«La llorona» es una película de terror de origen latinoamericano que se estrenó a finales de 2019, con una narrativa muy distinta a la que se suele ver en las cintas de la región y, poco a poco, se fue perfilando como ganadora de muchos premios.

No es para menos, este filme aborda uno de los temas más complicados a nivel social: el trauma.

«La llorona» es una coproducción entre Guatemala y Francia que aborda una historia local que se convierte en un fantasma de distintos rincones de Latinoamérica y probablemente del mundo: la injusticia. En este caso, aborda el genocidio de Guatemala que ocurrió de 1981 a 1983.

Este filme ha sido nominado a Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro, y hoy ha pasado a la historia por ser la primera producción de origen guatemalteco en ser nominada a estos premios.

¿De que trata?

La película está basada en dolorosos hechos reales de la historia de Centroamérica; tiene como primer escenario el conflicto armado en Guatemala, en donde fallecieron un gran número de indígenas, como víctimas de un genocidio que estuvo a punto de borrar sus rastros de cultura e historia.

El filme guatemalteco compite por el galardón con Another Round (Dinamarca), The life ahead (Italia), Minari (Estados Unidos) y Two of Us (Estados Unidos/Francia).

Nominación

Por primera vez, una producción de Guatemala está nominada al Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera, y para el director de «La Llorona», Jayro Bustamante, es un momento histórico también porque es la primera nominación para un filme de Centroamérica.

Bustamante y varios miembros de su equipo estaban reunidos en la Ciudad de Guatemala el miércoles cuando recibieron la noticia de la nominación.

«Lloramos. Nos abrazamos y tomamos champaña», expresó el realizador, quien también coescribió el filme.

Espera que esta nominación ayude a expandir la industria del cine de Guatemala y allane el camino para que otros países de la región tengan más oportunidades de producir más películas.

«Es un gran honor ser el primero y un honor enorme abrirles la puerta a otros, porque hay mucha gente que quiere contar historias», expresó.

