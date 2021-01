Padres de niño con parálisis estaban dispuestos incluso a recibir golpes para cruzar la frontera

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La historia de dos padres hondureños que van en camino con la caravana de migrantes desató comentarios a favor y en contra, pero sobre todo, logró conmover a miles de hondureños que conocieron el caso.

Diario Tiempo Digital le reportó en horas más tempranas el caso de Noel Fabricio Orellana, un niño de once años que nació con parálisis cerebral infantil.

¿Quiénes son los padres?

Fuentes revelaron que detrás de este niño hay dos padres que son definidos como valientes, amorosos y entregados a la lucha de conseguir una mejor vida para su hijo.

La familia es originaria del municipio de San Antonio de Cortés, según testigos. De acuerdo a información revelada, la principal actividad económica en la zona es la agricultura y la crianza de animales.

¿Qué dijeron?

El hombre levantó sus brazos y gritó: «Si me quieren golpear, golpéenme». Luego se unió su esposa a la petición: «Si nos quieren golpear, golpéennos».

«Señores, mi hijo no camina, tal vez allá lo pueden curar, lo han operado más de tres veces, hemos pagado más de doscientos mil lempiras, y no sucede nada. Si me quieren golpear, golpéenme», vociferó el padre en la calle.

«Solo tengo una opción y es pasar para allá, no quiero regresar». Un reportero le preguntó si consideraba que ponía un riesgo la vida de su hijo y a eso respondió: Sí creo, pero tengo doce años intentando ver qué puede suceder con él y no sucede nada, no mejora su salud. Nos tuvimos que venir porque no tenemos nada mas que hacer», relató el padre.

Luego de suplicar en la frontera para que los dejaran pasar, las autoridades de migración en Guatemala declararon que les permitirían el acceso «por humanidad».

