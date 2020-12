COVID-19: El «Tórax» no recibirá más pacientes graves; salas están al 100 %

TEGUCIGALPA, HONDURAS. No hay ningún cupo disponible para pacientes graves con COVID-19 en el Instituto Nacional Cardiopulmonar («Tórax»), anunciaron las autoridades del centro asistencial.

A través de un comunicado, la Dirección Ejecutiva externó la tarde de este sábado que la ocupación de la Sala de Cuidados Intermedios y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), es del 100 por ciento.

En virtud de lo anterior, informó que no tienen la posibilidad de aceptar traslados desde los centros de estabilización ni de los distintos hospitales a nivel nacional, de personas enfermas con coronavirus que tengan complicaciones serias.

Es decir, no accederán al ingreso de un paciente que requiera de alto flujo de oxígeno o ventilación mécanica, ya sea invasiva o no invasiva.

De igual interés: «Llevaremos a toda la gente del Tórax a la iglesia», la última promesa del pastor Miguel Montoya

Saturación indefinida; envían sugerencia

Asimismo, se plasmó en el escrito que los encargados desconocen cuándo habrá nuevamente disponibilidad de camas en las salas en mención. Por lo que, instan a la población a abstenerse de solicitar los servicios descritos a la dirección, que es la única autorizada.

«Recomendamos que, en los primeros días de síntomas, acudan a los Centros de Triaje y Estabilización para evitar complicarse gravemente», sugieren los expertos en la parte final del pronunciamiento.

Sistema de Salud «insuficiente»

La doctora Suyapa Sosa, jefa de Neumología en el «Tórax«, se refirió a la situación actual de su centro de trabajo mediante su cuenta de Twitter. Lamentó que no haya más recintos asistenciales debidamente capacitados y descartó que los doctores tengan culpabilidad, ante la falta de espacios para atender.

«Da impotencia y tristeza no poder dar respuesta a cada paciente que se requiere referir al ‘Tórax‘. No hay cupos. Se ha rogado que cada lugar de atención se empodere de la mejor manera. No podemos recibir más pacientes graves. La culpa no es de los médicos«, expresó.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn