Omoa pide a Guatemala que asigne presupuesto anual para tratar su basura

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Si bien es cierto que el gobierno Guatemala anunció que va a esforzarse para contener la basura generada por sus municipios para que, así, ésta no llegue a las playas de Honduras, la Comisión Ambiental de la Sociedad Civil de Omoa solicitó a la nación vecina ya no ofrezca soluciones «paliativas», sino concretas.

Junior Madrid, presidente de dicha organización, conversó de nuevo con TIEMPO Digital y dijo que la respuesta que dio Guatemala, luego de la denuncia publicada en éste medio, no es la que mejor ni correcta, pues verdaderamente no soluciona la problemática.

«Guatemala solo tenía una biobarda, pero poco personal. Gracias a los reclamos a través de TIEMPO, el gobierno se pronunció diciendo que ya están tomando medidas. En ese sentido, lo que hizo fue contratar más personal. Pero, lo que nosotros vemos es que las palabras contrastan con los hechos, porque la basura ahí está, sigue en las costas, por eso, nuestra postura continúa firme», dijo Madrid.

Sugerencia

La Comisión Ambiental de Omoa no quiere que Guatemala sólo salga a decir que va a contratar a más personas que contengan su basura para que no llegue a Honduras, porque «una biobarda no les garantía», pues la misma está ahí desde años y la basura continúa contaminando las costas.

«Nosotros no queremos que se trabaje con un paliativo, sino que en el 2021, en el Presupuesto General de la República de Guatemala, el gobierno asigne un fondo para desarrollar los macro proyectos de manejo de desechos. Solo así se va a resolver el problema», opinó Junior.

Según el líder social, son 14 los municipios de Guatemala que contaminan las aguas del río Motagua, las cuales arrastran la basura hacia Omoa. Entonces, «Como sociedad, lo que podemos sugerirle a Guatemala, muy respetuosamente, es que haga una mancomunidad en donde se pueda ejecutar un proyecto de tratamiento técnico», comentó.

Crítica a la cancillería hondureña

Por otro lado, la Comisión demandó «más beligerancia» al gobierno de Honduras para exigir a la nación hermana que se comprometa a solventar la problemática, porque «la cancillería solo asoma las narices cuando hay presión mediática», cuestionó.

Al final, Junior Madrid reiteró que la advertencia de protesta en la frontera con Guatemala sigue en pie y sucederá pronto si a Omoa no se le planeta un solución eficaz y verdadera.

