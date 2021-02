TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un niño habría provocado el incendio de nueve puestos en el Mercado Inmaculada Concepción de la ciudad de Choluteca, sur del país, el pasado de 14 febrero.

A través de un video que circula en redes sociales, el menor confiesa que una persona le pagó 50 lempiras para que provocara el siniestro. “Él me dio los fósforos, él los compro y me dijo que quemara ahí. Me dio 50 pesos y me dijo que quemara los puestos”, pronunció el infante.

Cámaras de seguridad captan al niño

Por otra parte, el administrador del mercado, Juan Bonilla, indicó que preliminarmente se sospechaba que el incendio habría sido provocado por un corto circuito, sin embargo, a través de un video de una cámara de seguridad, lograron constatar la versión del menor.

“Recibimos el video de una de las cámaras de seguridad de uno de los locales, el cual evidencia que fue un niño el que le prende fuego a un puesto de madera”, detalló.

Dato. El mercado Inmaculada Concepción consta de 163 puestos dentro del local, más 120 que operan en las orillas del centro de abastos.

En ese caso, manifestó que los locatarios del lugar identificaron al supuesto actor intelectual, que influenció al niño para cometer el hecho y lo detuvieron para interrogarlo. “No sabemos con qué intención y con qué objetivo lo hizo, el niño acusa a una persona que es de los descargadores de verduras del mercado”, agregó.

Además, aseguró que llegarán a las últimas instancias con las autoridades competentes para que los responsables paguen por el desastre ocurrido, ya que se probó que hubo mano criminal.

El día del evento, los elementos del Cuerpo de Bomberos de la localidad atendieron el llamado de emergencia al 911 y controlaron las llamas para que no se propagaran a negocios contiguos. Al final, consumió nueve puestos.

Según los afectados, las perdidas que dejó el incendio son millonarias y quedaron sin nada de la inversión que hicieron por años.

