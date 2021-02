«No se quejó»: Madre de niño que murió en ola de frío revela más detalles del fallecimiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS. María Pineda, madre de Cristian Pavón, el niño de 11 años que murió a causa de la ola de frío que azota el estado de Texas, en Estados Unidos manifestó que su pequeño recién había llegado hasta ese país a pasar unos días con ella.

De acuerdo con el relató de la madre del menor, recientemente había pagado los gastos para que llevaran al niño desde Honduras a Houston, ya que quería que pasaran un tiempo juntos.

Asimismo, doña María sostuvo que aún no sabe exactamente qué fue lo que le pasó a su pequeño hijo. Ella relató entre lágrimas que encontraron el cuerpo del menor sin vida en la cama, la mañana del martes 16 de febrero.

«No entiendo, no sé la razón por la que él murió. No sé quejó nada, no me dijo nada, así lo encontramos, muerto«, detalló la madre de Cristian Pavón.

Extraña muerte de Cristian

Doña María Pineda dijo en una entrevista que, «ese día temprano Cristian corrió por las calles congeladas antes de irse a la cama». Fue en ese mismo lugar donde lo encontraron muerto la mañana del martes».

Asimismo, indicó que ese día estuvieron sin energía y no había calefacción en el hogar, por lo que arropó a su hijo con varias sábanas, pero esto le fue insuficiente. Relató que vivían en una casa móvil ubicada en el estado de Texas.

De igual manera, doña María aseguró que ya se trabaja con las autoridades hondureñas para que su hijo sea repatriado y enterrado en su lugar de origen. Ambos son nativos del municipio de Morazán, Yoro, al norte de Honduras.

La casa en donde vivían no contaba con calefacción y como muchas otras familias, sufre por la crisis que ha dejado la tormenta invernal en el estado.

