NHC: Iota llegaría a Honduras como un huracán con una velocidad histórica

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La tormenta tropical IOTA se fortalecerá y se convertirá en un gran huracán (categoría 3) cuando se acerque a la costa de Centroamérica, según los registros del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En su pronóstico a las 21:00 horas del Tiempo Coordinado Universal (UTC por sus siglas en inglés) anticipó que traerá consigo una velocidad de unas 120 millas por hora (mp/h).

Lo anterior lo convierte en la predicción más fuerte de la historia por parte del NHC para un huracán que tenía una potencia de 40 mp/h o menos, así lo indicó en su página de Twitter el investigador del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado-Boulder, Sam Lillo.

En virtud de ello, los expertos de ese centro prevén un riesgo de fuertes lluvias y vientos peligrosos en partes de Honduras y Nicaragua a partir de este lunes. Por lo que, las alertas de huracán estarían declarándose en el transcurso de este sábado.

De igual interés: «Situación triste”| Meteorólogo explica que Iota podría ser un «evento devastador» para Honduras

Incluso, el reporte advierte que por la gran cantidad de precipitación que dejaría Iota es probable que se produzcan inundaciones que pongan en peligro la integridad física de las personas; los ríos estarán propensos a desbordarse.

NHC forecast for Iota at 21 UTC intensified it to a 105kt (120 mph) major hurricane in 72 hours: the strongest ever forecast by the NHC for an initially 35kt or weaker TC. pic.twitter.com/HPsoakyYa9

— Sam Lillo (@splillo) November 14, 2020