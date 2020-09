¡Cuidado! Nauseas en el embarazo pueden ser una complicación

DE MUJERES. Hablar de embarazo está íntimamente ligado a las náuseas, uno de los principales síntomas de la gestación. Lo que muchas mujeres ignoran es que ese malestar tan común, puede evolucionar y convertirse en una complicación que incluso pone su salud en riesgo.

A todas nos han contado, si no es que ya lo vivieron, que los mareos y las náuseas son algo común al principio de un embarazo, por lo general desaparecen al final del primer trimestre, pero hay casos donde no es así, se prolongan a lo largo de toda la gestación y adquieren una intensidad extraordinaria.

Casi en todos los embarazos hay malestar matutino, náuseas y vómitos que se presentan en la mañana o en la noche, como ya mencionamos, especialmente en los primeros tres meses del embarazo. Además de las recomendaciones del médico, hay varios remedios caseros que pueden ayudar.

Los malestares matutinos, náuseas y vómitos en el embarazo, suelen provocarse por olores, comidas picantes, calor, exceso de salivación pero no siempre es así, hay mujeres que casi no experimentan este malestar, otras las tienen de una forma muy leve. Algunos creen que es parte de los cambios hormonales, pero no se ha comprobado aún, se sigue analizando.

Hiperemésis gravídica

La hiperemésis gravídica son las náuseas en el embarazo de gran intensidad. Pueden presentarse con más probabilidad cuando se está esperando una niña, cuando hay antecedentes de este padecimiento en la familia o cuando se sufrió en un embarazo anterior.

Dicho malestar provoca deshidratación, desequilibrio de electrolitos, pérdida de peso en la madre, problemas en el proceso donde la vejiga elimina la orina cuando está llena (micción) y puede provocar hospitalización.

También puede influir en el peso del bebé al nacer, por ello debe tratarse, para cuidar la salud de ambos a lo largo del embarazo. Hoy en día es más conocida esta enfermedad, pues aunque afecta a pocas mujeres, personalidades como Kate Middleton, Duquesa de Cambridge le han padecido en sus embarazos y así se ha difundido más sobre ella.

Las señales de alerta de la hiperemésis gravídica son además de náuseas y vómitos intensos son:

Problemas para orinar, solo se hace una cantidad pequeña o tiene un color oscuro.

La mujer embarazada no puede mantener líquidos en el estómago.

Mareos y/o debilidad al ponerse de pie.

El corazón se acelera.

Ante cualquier duda, consulta a tu médico especialista, cuida tu alimentación, descansa y disfruta de tu embarazo.

