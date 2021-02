TEGUCIGALPA, HONDURAS. La cantante de música urbana Natalia Gutiérrez, mejor conocida como Natti Natasha, ha hecho público su compromiso con Rafael Antonio Pina, el dueño de Pina records.

La famosa artista hizo pública su relación con el dueño del sello discográfico hace apenas una semana, por lo que sus seguidores no se esperaban para nada la noticia.

Rafael Pina, conocido en el género urbano como Raphy Pina, esperó justo al inicio del mes del amor para pedirle matrimonio a Natti Natasha. El momento del compromiso se dio en la zona turística de la Paraguera, en Lajas, Puerto Rico. En ese lugar los novios habían confirmado públicamente su relación luego de meses de especulaciones en torno a una relación entre ellos.

“También quería gritarlo a los 4 vientos. I said yes (Yo dije sí)”, fue lo que escribió la cantante dominicana en el post de la publicación. Con la que no ocultó la emoción que le produjo dar este importante paso en su vida.

No esconden su amor

Gutierrez, siempre ha mantenido su vida sentimental alejada de los medios. Sin embargo luego de que confirmó su relación con el empresario, no ha perdido oportunidad para expresarle lo mucho que lo ama.

Pina es uno de los nombres más grandes para la cultura y el género urbano ya que además de ser uno de los productores más grandes, es el manager de Daddy Yankee.

Además, Rafael Pina es el representante de su ahora esposa Natti Natasha. Siendo un aporte fundamental para su carrera musical.

Recientemente la artista dominicana lanzó el single “Antes que Salga el Sol” en colaboración con el cantante de bachata Prince Royce.

