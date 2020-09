Mujeres desafortunadas en el amor, según su signo zodiacal

DE MUJERES. Ser afortunada en el amor es una de las tantas cosas que queremos en la vida, y quienes ya tienen pareja desean que su amor sea duradero, y quienes están en la búsqueda del amor, esperan con ansias a que llegue.

Pero como las cosas no suceden como por arte de magia y hay ciertas actitudes que debemos cambiar si queremos encontrar un amor de verdad. Según la Astrología, esta es la razón por la que no eres afortunada en el amor.

Tauro

No eres afortunada en el amor porque eres demasiado terca. Como un Tauro, eres increíblemente terco. Tiendes a ver sólo las cosas desde tu punto de vista, lo que puede ser perjudicial para las relaciones.

Es posible que tus parejas anteriores no se hayan sentido escuchadas ni valoradas. Si quieres encontrar el amor, Tauro, vas a tener que soltar un poco tu orgullo y terquedad. Permítete estar equivocado y deja de ser tan rígido.

Géminis

Siempre estás buscando la mejor alternativa. Tan pronto como empiezas a sentir algo por alguien, te alejas y rompes las cosas. Tú estás convencida de que hay alguien más, alguien mejor. Estás constantemente saltando entre personas importantes porque tienes miedo de estar atado. Aprende a disfrutar de tu soledad, Géminis. Es posible que realmente te guste.

Cáncer

Estás tan concentrada en tus propios defectos que estás completamente convencida de que el amor no es para ti. La verdad es que no eres perfecto, Cáncer, y nunca lo serás.

Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, incluyéndote a ti. Deja que el amor entre, Cáncer. Te sorprenderás de que lo adorable que puedes ser.

Leo

Temes que te rompan el corazón. Tú sabes lo que vales y no quieres terminar con alguien que no se lo merece, y peor aún, con alguien que te rompa el corazón. Eres exigente y quisquillosa cuando se trata de citas y no tiene nada de malo, pero ten en cuenta que nunca encontrarás a alguien que sea perfecto, solo vas a encontrar otros seres humanos defectuosos que harán todo lo posible para amarte.

Virgo

Siempre tienes un “pero”. Eres muy fijada y buscas las pequeñas cosas que te parecen absolutamente terribles y no puedes tolerar. Pero aquí está la cosa, Virgo, todos tenemos malos hábitos y tendrás que aprender a lidiar con ellos si quieres encontrar el amor, de lo contrario, te perderás las cosas grandes y maravillosas si te centras demasiado en las pequeñas cosas molestas.

Acuario

No eres afortunada en el amor porque nunca dejas que nadie sepa cómo te sientes. Tú desprecias cualquier tipo de expresión emocional y cuando empiezas a enamorarte de alguien, huyes.

Los alejas y saboteas cualquier posibilidad de que funcione porque te sientes muy incómoda. El asunto es, que en el amor siempre te va a sentir vulnerable, pero vale la pena.

